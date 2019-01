Ledelse i krakket bank skal betale erstatning

Højesteret afgør tirsdag, at ledelsen i den krakkede bank Capinordic skal betale cirka 89 millioner kroner i erstatning for uforsvarlig långivning

Ledelsen i den krakkede bank Capinordic skal betale cirka 89 millioner kroner i erstatning for uforsvarlig långivning.

Det har Højesteret tirsdag besluttet. Det er første gang, at landets øverste retsinstans tager stilling til et retsopgør i kølvandet på de mange krakkede banker under finanskrisen.

- Det er i realiteten en fuldstændig stadfæstelse af Østre Landsrets dom, sagde højesteretsdommer Thomas Rørdam ifølge Berlingske, da dommen blev læst op.

Ved landsretten blev ledelsen for tre år siden dømt til at skulle betale 90,5 millioner kroner. Dengang krævede det statslige oprydningsselskab, Finansiel Stabilitet, 400 millioner kroner.

Det krav blev efterfølgende sat markant ned.

Sagen handlede om, hvorvidt bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem og bankdirektøren i Capinordic Bank havde pådraget sig erstatningsansvar over for banken for tab på 11 konkrete udlånsengagementer.

Udlånene blev bevilget i perioden 2007-2009.

Capinordic blev kendt som en bank med meget velhavende kunder. Ifølge Børsen havde banken blot 40 kunder. Capinordic Bank gik konkurs 11. februar 2010.