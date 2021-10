Ledelse tog først for alvor fat på 112-problem efter presseomtale

Ledelsen i Hovedstadens Akutberedskab har været bekendt med forholdene hos 112-Vagtcentralen, men først da situationen blev omtalt i medierne, tog Akutberedskabet for alvor fat på at håndtere problemerne.

Det fremgår af en redegørelse om køopkald til Region Hovedstadens 112-Vagtcentral.

- Det er mit indtryk, at ledelsen i Akutberedskabet har været bekendt med forholdene hen over sommeren, men man har manglet tilstrækkelig erkendelse af, hvad dette har betydet for medarbejderne og i sidste ende hele Akutberedskabet, skriver lægelig rådgiver Mads Koch Hansen i redegørelsen.

Han er udnævnt som ekstern undersøger af sagen og har fået bistand af Center for Sundhed og Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden.

Mads Koch Hansen kommer med 17 anbefalinger til bedre brug af akutressourcerne. Blandt dem en vurdering af ledelsesstrukturen.

- Jeg anbefaler, at der laves en overordnet vurdering af, om den ledelsesmæssige tillidskrise kan løses med den nuværende ledelsesstruktur, står der i punkt syv.

Redegørelsen er tirsdag blevet gennemgået i Forretningsudvalget i Region Hovedstaden. Tirsdag i næste uge skal den drøftes i regionsrådet, som skal tage stilling til, hvad og om der skal ske mere i sagen.

Lars Gaardhøj (S), der er formand for Region Hovedstaden, siger, at regionsrådet i næste uge efter hans mening skal give koncerndirektionen 'en klar og tydelig opgave'.

- Koncerndirektionen skal med en tæt ledelsesmæssig opfølgning sikre, at Akutberedskabets øverste ledelse hurtigt tager de nødvendige initiativer til at genoprette en kultur, der fremmer trivsel, tillid og åbenhed mellem medarbejdere og ledere i 112-Vagtcentralen og andre relevante steder i organisationen, siger han i en pressemeddelelse.

Den 21. august vedtog Region Hovedstadens politikere, at forsinkede opkald til 112 skulle undersøges.

Det skete, efter at Berlingske har kunnet bringe en række artikler om, at tusindvis af opkald går tabt, når alarmopkald viderestilles fra Hovedstadens Akutberedskab til regionens vagtcentral.

En whistleblower kom med en anmeldelse om mistede opkald den 26. december 2019. Koncerndirektionen blev bekendt med det 4. marts 2020.

9. august 2021 blev regionen og koncerndirektionen gjort opmærksom på en stigning i antallet af køopkald i juni og juli.