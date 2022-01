Ledende overlæge dybt frustreret over isolationskrav

De strenge isolationskrav skaber voldsomme udfordringer på et af landets største sygehuse

'Nu må isolations- og testvanviddet stoppe. Det er meningsløst.'

Sådan indleder ledende overlæge på Rigshospitalet Kasper Aaboe et opråb på det sociale medie Linkedin.

Hospitalet er nemlig kraftigt udfordret af, at mange medarbejdere skal isolere sig i op til ti dage.

Derfor vil Kasper Aaboe de strenge isolationskrav til livs.

Tusindvis af danskere sidder disse dage hjemme i coronaisolation. Foto: Shutterstock

Mangler personale

I skrivende stund må man først bryde sin isolation 48 timer efter, man ikke længere har symptomer. Har man ingen symptomer, skal man være i isolation i en hel uge.

Netop det kan udgøre et enormt problem for danske arbejdspladser, mener Kasper Aaboe:

- Med udgangspunkt i min hverdag kan jeg sige, at den strategi, der er nu for isolation, gør, at vi mangler personale, siger han til Ekstra Bladet.

- Det betyder, at vi aflyser operationer dagligt - eller nærmest på daglig basis. Vi aflyser også patienter, som skulle være tilset i vores ambulatorium, uddyber overlægen.

- Men kan en eventuel fjernelse af isolationskravet ikke betyde, at smitten så stiger i samfundet?

- Fra mit udgangspunkt kan jeg sige, at hvis man nedsætter isolationsperioden, hvilket jo også bliver anbefalet af flere infektionsmedicinske professorer, vil det betyde, at jeg får mere af mit personale tilbage, men naturligvis ikke det hele. Nogle er jo selv syge. Men så kan jeg hjælpe patienter, som jeg ikke kan hjælpe i dag.

Flere bakker op

Professor emeritus i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet Eskild Petersen mener sågar, at isolationskravet skal sættes ned til fem dage eller helt ned til tre dage.

- Det her vil få folk tilbage på arbejdsmarkedet, og risikoen (for at smitte andre, red.) er lille i en situation, hvor der i forvejen er udbredt smitte i samfundet, siger han.

Både Dansk Erhverv, Dansk Industri og flere borgerlige partier har ligeledes efterlyst en kortere isolationsperiode for at få medarbejdere, der er i isolation efter at være blevet smittet med coronavirus, hurtigere tilbage på arbejde.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

Ifølge Christian Kanstrup Holm, der er lektor og virolog ved Aarhus Universitet, bør man ophæve alle restriktioner omgående.