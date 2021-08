Ledende overlæge langer ud efter regeringen

- Det har været en enøjet håndtering.

Sådan lyder det fra Inger Ros, ledende overlæge ved psykiatrisk akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital.

Siden corona-nedlukningen har Inger Ros oplevet 30 procent flere henvendelser i børne- og ungdomspsykiatrien, og det får hende til at rette kritik mod regeringen, skriver TV 2.

Hun mener, at kommuner og regioner svigtede de psykiatriske patienter under nedlukningen, og derfor er tiden nu inde til selvransagelse og granskning af håndtering af krisen.

I kølvandet på Inger Ros' interview med TV 2 har Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra hende, men det har ikke været muligt.

Man bliver psykotisk

Inger Ros forklarer til TV 2, hvordan hun under nedlukningen oplevede, at både nye og tidligere patienter kom ind én efter én og havde brug for hjælp.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Inger Ros mener, at kommuner og regioner har svigtet de psykiatriske patienter. Hun oplevede under nedlukningen, at både nye og tidligere patienter én efter én havde brug for hjælp grundet nedlukningen. Foto: Shutterstock

- Sygdomsmængden var blevet enorm. Selvmordstruede, som før bare var ramt af angst, skizofrene, der kom fra væresteder, som var lukkede. De sad bare og kiggede ud i luften, og det bliver man syg og psykotisk af, lyder det fra Inger Ros.

Hun føler, at ingen havde øje for problemet, da alles øjne var rettet mod corona-udviklingen, og derfor blev de psykiatriske patienter negligeret. Det har ifølge Inger Ros medført, at der altså har været 30 procent flere henvendelser til børne- og ungdomspsykiatrien siden nedlukningen.

Har glemt helheden

Nu har Inger Ros oprettet en lægefaglig tænketank kaldet Atlas. Atlas skal bidrage til debat og løsninger på området, og hun har lavet den, netop fordi hun føler, at der har været en for enøjet fokus på corona-situationen.

Inger Ros håber, at man for fremtiden i højere grad vil inddrage sundhedsfagligt personale i beslutningerne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff forklarer, at de ikke havde andet valg end at lukke helt ned. Det handlede nemlig om, at sundhedssystemet ikke skulle kollapse. Polfoto

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff udtaler til TV 2, at han ikke er enig i hele Inger Ros' kritik. Han forklarer, at det handlede om, at sundhedssystemet ikke skulle kollapse.

- Hvis vi havde ladet stå til og mistet kontrollen som i mange andre lande, så var det en helt anden diskussion, vi havde i dag, lyder det fra Rasmus Horn Langhoff.