Leder af britisk storbank går som følge af Epstein-sag

Den administrerende direktør for storbanken Barclays, Jes Staley, siger mandag, at han har indgivet sin afskedsbegæring, fordi hans relationer til den afdøde finansmand Jeffrey Epstein er ved at blive efterforsket.

Staley afviser, at han på nogen måde havde kendskab til de lovbrud, som Epstein var anklaget for.

Epstein, som tog sit eget liv i 2019 i en fængselscelle på Manhattan, var anklaget for omfattende sexhandel med mindreårige.

Den britiske prins Andrew har netop anmodet en amerikansk domstol om at afvise et søgsmål, hvor en kvinde med forbindelse til Epstein har anklaget ham for seksuelle overgreb. Det skal være sket, da hun var mindreårig. Prinsens anmodning er blevet indgivet til en distriktsdomstolen på Manhattan i New York.

I en udtalelse fra Barclays hedder det, at 'efterforskningen har ikke medført fund, som tilsiger, at Staley så eller havde kendskab til nogle af Epsteins angivelige lovbrud'.

Dette var det centrale spørgsmål, som lå bag Barclays' støtte til Staley efter anholdelsen af Epstein i sommeren 2019, hedder det i udtalelsen.

Epstein var tiltalt for menneskehandel og seksuelle overgreb mod kvinder og piger, hvoraf nogle var mindreårige. Anklagerne mod Epstein kunne have sendt ham i fængsel i op mod 45 år.

Jes Staley har været en kontroversiel leder af storbanken.

Barclays meddelte sidste år, at det britiske banktilsyn var ved at undersøge forholdet mellem Staley og Epstein.

Staley har sagt, at han har fortrudt sin relation til Epstein, som blev bragt til ophør sidst i 2015.

Staley har i et internt notat, som Reuters har set, sagt, at han ikke ønsker, at hans 'personlige reaktioner' på efterforskningen skal virke forstyrrende.

Barclays forsvarede i 2018 Staley, da den aktivistiske investor Edward Bramson forsøgte at få ham fjernet fra hans toppost.

Prins Andrews advokater siger, at kvinden, som sagsøger prinsen, ikke har formået at fremlægge tilstrækkelig med fakta til at underbygge påstanden om overgreb.

Der er tale om et civilt søgsmål, hvor den 38-årige Virginia Giuffre kræver erstatning af prins Andrew for at have misbrugt hende seksuelt for 20 år siden. Da var hun 17 år og dermed mindreårig. Beløbet er ikke offentligt kendt.