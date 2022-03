Leder af frikirke: Gud kan helbrede skizofreni

Guds kraft kan fordrive skizofreni.

Sådan lyder påstanden i et opslag på Slagelse Bykirkes Facebook-side i forbindelse med, at kirken søndag i denne uge holder en gudstjeneste, hvor netop dette emne er i fokus.

Opslaget er blevet slået op ad to forskellige omgange. Efter at have skrevet det første gang, valgte lederen af frikirken, Bendt Hansen, nemlig at slette det på grund af de negative kommentarer, det affødte, fortæller han til Ekstra Bladet.

I kommentarfeltet kaldte en bruger for eksempel kirken for 'direkte farlig', mens en anden opfordrede til, at de blev politianmeldt for at 'skrive sådan noget vås'.

Bendt Hansen giver dog ikke meget for kritikken:

- Sådan er det jo. Det står også i Biblen, at folk mener, at vi er farlige. Jesus blev slået ihjel af den grund.

- Jeg ser netop, at jeg kan være farlig. Ikke menneskeligt, men over for Djævlens værk, når jeg kommer med ting, der viser, at Gud er større end Djævlen. Og det sætter jeg en ære i, for jeg vil gerne hjælpe mennesker, siger han.

'Det ville være forkert'

Bendt Hansen slår fast, at han tror på, at Gud helt bogstaveligt kan helbrede eksempelvis skizofreni.

- Jeg har set flere helbredelser. Jeg forstår godt, at du stiller dig tvivlende, og det har jeg det fint med, siger han og fortsætter:

- Men hvis nu, jeg kører ind i en lygtepæl med min bil og laver en bule, skulle jeg så ikke gå til den, der har lavet bilen og få den lavet?

- Det samme kan man sige om os: hvis vi er skabt af Gud, hvorfor så ikke gå til Skaberen, til ham, der har fabrikeret os, og få lavet fejlen?

- Har du også helbredt folk?

- Ja, ja. Uanset, hvor jeg er, er det sådan, at hvis jeg kommer til at snakke med nogle mennesker, så vil jeg bede for dem.

- Kan Gud kurere alle sygdomme?

- Hvorfor ikke? Jeg har oplevet det. Selvfølgelig har jeg også oplevet, at jeg beder for folk, men at de ikke bliver helbredt. Men jeg har set rigtig mange blive helbredt.

- Kan du forstå, at det kan være provokerende at læse, hvis man har en psykisk sygdom og er troende, men det ikke har kureret en?

- Ja, det kan jeg godt forstå. Men mit ansvar kan ikke være, at så skal jeg skal holde min mund med, at Gud kan gøre store undere. Det ville være forkert.

Man skal også gå til lægen

Leder af bykirken Bendt Hansen understreger, at han ikke opfordrer folk med skizofreni eller andre lidelser til at afholde sig fra også at søge behandling hos en læge.

- Jeg har et ansvar, men jeg har heller aldrig nogensinde sagt, at man ikke skal tage medicin, og det vil jeg ikke give udtryk for. Det er en farlig vej at gå, siger han.

- Når nu du anerkender, at du har et ansvar for det, du skriver, kunne du så ikke have uddybet det i opslaget?

- Mhm, men så kan jeg jo skrive herfra og til juleaften. Jeg kunne have lavet et opslag, der var 24 sider langt og som uddybede alt, men så havde ingen gidet at læse det.

- Opslaget er en invitation. Det er ikke mig, der siger, at hvis du læser de her fire linjer, så er du helbredt for skizofreni. Jeg siger 'kom og vær med og hør, hvad de (oplægsholderne, red.) siger, og så tager vi den derfra'.

Slagelse Bykirke har tidligere været medarrangør af en såkaldt 'helbredelsesaften' for folk, der havde brug for 'helbredelse i krop, længes efter at se et mirakel eller har svært ved at finde håb i livet'.

Ifølge Bendt Hansen er der ikke helbredelse på programmet søndag. Men:

- Jeg vil aldrig nogensinde stå i vejen for en helbredelse. Så hvis der kommer en og siger, at vedkommende er syg, vil jeg altid gerne bede for personen.