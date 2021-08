Leder af hviderussisk ngo er forsvundet i Ukraine

Lederen af en ngo i Kiev, der hjælper hviderussere med at flygte fra forfølgelse i hjemlandet, er forsvundet i Ukraines hovedstad.

Det oplyser en talsperson for ukrainsk politi mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Manden ved navn Vitalij Sjisjov blev meldt savnet af sin partner, efter at han ikke vendte hjem fra en løbetur om morgenen. Sjisjov leder Det Hviderussiske Hus i Ukraine.

Organisationen oplyser ifølge BBC, at en eftersøgning i området, hvor han forsvandt, indtil videre ikke har givet nogen resultater.

- Vi fortsætter efterforskningen, indtil der er information omkring, hvad der er sket med ham, siger den unavngivne talsperson for politiet til Reuters.

Venner af Sjisjov oplyser, at han angiveligt er blevet overvåget på det seneste. Det skriver den hviderussiske journalist Tadeusz Gizcan ifølge BBC på Twitter.

Han tilføjer, at Ukrainsk grænsepoliti er blevet gjort opmærksom på sagen.

Lande som Ukraine, Polen og Litauen har udviklet sig til sikre havne for hviderussere, der flygter fra præsident Aleksandr Lukasjenkos hårde kurs mod politiske modstandere efter et omstridt parlamentsvalg i august sidste år.

Det Hviderussiske Hus i Ukraine hjælper ifølge dets hjemmeside hviderussere med job, bolig og juridisk rådgivning, når de ankommer fra nabolandet.

Nyheden om Sjisjovs forsvinden kommer, samme dag som en hviderussisk OL-atlet blev tildelt et humanitært visum af Polen efter at være hoppet af under legene.

Det skete, fordi hun frygtede for sin sikkerhed i hjemlandet.

I den forbindelse kom det også frem, at atletens hviderussiske kæreste var flygtet til netop Ukraine.