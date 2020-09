Leder fortsat efter Sofie

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet har torsdagen tæt på midnat midlertidigt stoppet den storstilede eftersøgningsaktion af den 21-årige Sofie Hauge Kyneb.

Det sker, fordi nattens mørke gør det umuligt at fortsætte, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Her lover man samtidigt, at eftersøgningen genoptages umiddelbart efter lyset frembrud.

Se også: Se efter denne grå jakke

Grå jakke

Sofie Hauge Kyneb gik ifølge politiet fra sit hjem i Kongsvang i Viby onsdag morgen klokken 9.30 og skulle være mødt på arbejde i Aarhus C onsdag klokken 11.

Hos Østjyllyands politi mener man, at hun forlod hjemmet i en grå jakke. Der kan dog også være tale om en fløjlsjakke, lyder det.

- Det er en og/eller situation, hvor vi ikke kan udelukke nogen af jakkerne, men vil gerne have, at folk holder øje med dem begge, fortæller politiet til Ekstra Bladet.

Familien blev opmærksom på, at Sofie var væk, da hendes arbejde kontaktede dem og fortalte, at hun ikke var mødt ind.

Sofie beskrives som 177 centimeter høj, slank med halvlangt lyst hår. Hun er iført bordeaux træningsbukser, lyserød eller hvid T-shirt, lysebrun fløjlsjakke og hvide Adidas-tennissko.

Ledte ved havn

En helikopter blev torsdag sat ind i eftersøgningen af en 21-årig kvinde, som forsvandt onsdag i Aarhus-området.

Eftersøgningen involverede også dykkere, der undersøger vandet ved Aarhus Lystbådehavn.

Politiet har dog ikke umiddelbart oplysninger om, at kvinden skulle befinde sig i vandet, fremgår det af et opslag på Twitter. Myndighederne høre meget gerne fra folk, der kan have viden om sagen.

Man bedes ringe 112.

