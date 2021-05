Ledigheden er lavere end før corona-nedlukningen

Ledigheden er nu lavere end før nedlukningen i foråret sidste år.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

22. maj er der 131.303, der er meldt ledige på Jobnet.dk - det er 173 færre end 8. marts 2020 - få dage før Mette Frederiksen holdt pressemødet, der lukkede landet.

Under corona-krisen var der i en periode over 50.000 flere ledige sammenlignet med niveauet omkring nedlukningen i marts sidste år.

- Det er utrolig positivt, at ledigheden er faldet så meget og så hurtigt. På grund af solide hjælpepakker, aktiv finanspolitik og danskernes kamp mod corona, så har krisen ramt dansk økonomi markant mindre end frygtet, siger beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

Der er dog nogle områder, der fortsat skal være fokus på, siger ministeren.

- Den positive udvikling i ledighedstallene betyder dog ikke, at vi kan læne os tilbage i stolene, for der er stor forskel på brancher og geografiske områder. Lufttransport og turismeområdet er fortsat ramt, og hovedstadsområdet er særlig hårdt ramt. Det understreger behovet for den netop aftalte sommerpakke. Regeringen kæmper for, at alle, som har mistet sit arbejde, kommer tilbage i job eller uddannelse.

Tallene er baseret på antallet af tilmeldte ledige på jobnet.dk.

Beskæftigelsesministeriet skriver i pressemeddelelsen, at der ikke er taget højde for sæsonudsving i opgørelsen.