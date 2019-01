Ledigheden faldt marginalt i november og holder lavt niveau

November bød på et lille fald i ledigheden, der dermed holder sig på et ganske lavt niveau. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge tallene faldt bruttoledigheden med 600 personer i november til 105.500. Dermed er ledigheden stadig 3,9 procent.

- Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, men den blev efterfulgt af stigninger frem mod sommeren 2017.

- Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode, skriver Danmarks Statistik om tallene og fortsætter:

- Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den i november 2018 lå på det laveste niveau siden februar 2009.

Bag tallene ligger, at der er 85.800 nettoledige, hvilket dækker over dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Derudover er små 20.000 aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

- Man må endnu engang sige, at det er bemærkelsesværdigt, at arbejdsløsheden ikke er faldet mere, når man kigger på, hvor meget beskæftigelsen er steget.

- I de seneste tal for beskæftigelsen voksede antallet af lønmodtagere i oktober med markante 5000 personer, skriver makroøkonom hos Sydbank Søren V. Kristensen i en kommentar.

Han vurderer dog, at det er et tegn på, at virksomhederne finder udenlandsk arbejdskraft, og at reformer har sendt og fastholdt flere danskere på arbejdsmarkedet.

Hos Dansk Erhverv undrer man sig over det samme og opfordrer både ledige og virksomheder til at strække sig længere for at møde hinanden.

- Man skal møde hinanden på midten. Så virksomhederne må nogle gange strække sig, når det kommer til, om den præcise profil er til rådighed.

- Og jobsøgende må også strække sig mere, når det kommer til, om jobbet er præcist, hvad de vil have og ligger præcist, hvor de gerne vil have, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv.