Legendarisk bilmærke trækker 5.000 biler tilbage efter sikkerhedsbrist

Den britiske sportsvognsproducent Aston Martin er kendt verden over for deres klassiske design, mange hestekræfter og som fast inventar i diverse ikoniske James Bond-film.

Men nu er bilfabrikanten havnet i problemer. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Aston Martin nemlig nødt til at trække 5.446 biler tilbage fra 1. februar 2018.

Nyheden kommer på baggrund af et dokument fra the National Highway Safety Adminstration (NHTSA), der beskriver, hvordan man har undersøgt bilerne og i den forbindelse fundet en gennemgående fejl i biler hos bestemte modeller, der er produceret i årene 2009-2016.

Det er blandt andet fejl i batterikablerne, der kan få håndbremsen til at sætte ud af kraft, så bilerne kan begynde at rulle af sig selv, hvilket øger risikoen for uheld, der skulle være problemet.

Sir Paul McCartney's 1964 Aston Martin DB5 blev udødeliggjort af Sean Connery i James Bond-filmen Goldfinger. Foto: All Over Press.

Tale om flere modeller

Nyheden om de mange biler, der nu tilbagekaldes til fabrikken, kommer på et uheldigt tildspunkt for firmaets ejere, der i en periode har planlagt en børsnotering og et salg af virksomheden.

Dokumenterne fra NHTSA viser nemlig, at det ikke kun er en bestemt model, som tilbagekaldes, men at der er tale om flere forskellige. Det drejer sig om modellerne DB9, DBS, Rapide, Virage og Vanquish.

Reuters har ikke kunne få en udtalelse fra Aston Martins ledelse om tilbagetrækningen af de 5.000 biler.