Legendarisk computerspil bliver gratis for ALLE

Fjerde udgave af det ikoniske computerspil The Sims bliver nu lagt gratis ud på nettet, så det kvit og frit kan downloades og spilles.

Det bekræfter Maxis, der er udvikleren bag spillet, på det sociale medie Twitter.

Den første udgave af The Sims kom i år 2000 og tog spilverdenen med storm. Spillet går i alt sin enkelthed ud på, at man får muligheden for at skabe sit eget liv med en bestemt virtuel karakter. Her skal man blandt andet bygge sit eget hjem, indrette det, stifte familie og gå på arbejde.

The Sims-serien udgav The Sims 4 tilbage i 2014. Og det er netop den udgave, som Sims-elskere frit har kunnet hente på platformen Origin siden tirsdag. Det blev annonceret på spillets Twitter-profil.

'Simmers (folk, der spiller The Sims, red.) tag jeres ven, som skal have The Sims 4 gratis. Spillet er nu gratis til pc og Mac indtil 28. maj'.

Selvom spillet kun kan hentes i en tidsbegrænset periode, er det dog dit for evigt, når du først har downloadet det til din computer.

Frigivelsen af spillet har fået fans verden over til at spekulere på, om spillet gøres gratis, fordi der er et nyt The Sims 5 på vej.