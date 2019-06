Legendarisk Ekstra Bladet-pris til ungarsk medie

Victor-prisen går i år til et ungarnsk medie

Det ungarske medie Magyar Narancs fik torsdag eftermiddag overrakt Ekstra Bladets legendariske Victor Prisen. Prisen blev givet ved en ceremoni i den ungarske hovedstad, Budapest.

Chefredaktør på Ekstra Bladet Karen Bro udtaler:

- De har modigt og vedholdende holdt fast i at være kritiske, selvom de agerer i et land, hvor der er et hårdt politisk pres mod den frie presse, udtaler hun.

Chefredaktør Endre Bojtár takker for prisen og siger:

- Det vigtigste for os er, at vi ikke står alene, og vi sætter virkelig pris på støtten fra nord.

Afslører svindel

Mediet har blandt andet afsløret, hvordan parlamentsmedlemmer og oligarker har foretaget massive opkøb af lækre grunde og ejendomme.

- Ikke en let opgave, når Viktor Orbáns (Ungarns premierminister, red.) magtapparat konstant forsøger at knægte ytringsfriheden og gøre livet surt for den frie presse i Ungarn, sagde Poul Madsen, da prisvinderen blev offentliggjort.

Derfor er langt størstedelen af medierne i Ungarn også enten statsstøttede eller meget positive overfor regeringen.

Som en del af prisen skal man besøge Victor Andreasens fødeby, Silkeborg. Derfor vil Magyar Narancs chefredaktør, Endre Bojtár, slå et smut forbi Ekstra Bladets redaktion senere på året, før han skal opleve den jyske by.

Det er en komité bestående af chefredaktionen og formanden for Ekstra Bladets medarbejderforening, der har udvalgt vinderen.

Hvem var Victor?

Victor Andreasen var chefredaktør på Ekstra Bladet fra 1963-67 og 1971-76, hvor han i den grad ændrede den noget kedelige udvikling, bladets salgstal havde.

På Ekstra Bladet formåede den uddannede cand.polit. at sætte fokus på større sager i det danske samfund, heriblandt boligspekulanter, som fik det smukke tilnavn 'bolighajer'.

Chefredaktøren fik to børn i et tidligere ægteskab, men hans mest famøse forhold er nok hans ægteskab til digteren Tove Ditlevsen. De var gift 1951-73, hvorefter de blev skilt. Hendes bog 'Vilhelms værelse' skulle, selvom det er fiktion, rumme et portræt af ham.

Victor Prisen gives i Victor Andreasens ånd til dem, der ikke vil klappe i. Sidste år fik Sara Omar prisen for sin bog om overgreb og undertrykkelse af muslimske kvinder.

