Legendarisk hotel rives ned: Højhus overtager pladsen

Hotel la Tour med udsigt over Randersvej i Aarhus skal nu rives ned og erstattes af et højhus

Har du kørt af Randersvej mod Aarhus Havn, er dit blik formentlig gledet ind mod det 61 år gamle hotel Hotel la Tour, der ligger ved vandtårnet i smilets by. Men snart er det slut, skriver Aarhus Stiftstidende, der berettet, at landevejshotellet skal rives ned.

I stedet skal et 96 meter højt boligbyggeri knejse fra pladsen på toppen af bakken, som har fået en del ukvemsord fra cyklister gennem tiden.

Hotellet ejes af Jens Richard Pedersen, der også står bag Hotel Royal i centrum af Aarhus. Og det er selvsamme mand, der gennem ti år har arbejdet med at få højhuset stablet på benene.

- Vi arbejder med at tilpasse projektet. Nye jordbundsanalyser har vist, at det vil blive væsentligt dyrere end forventet at bygge huset, fordi jordbunden ikke kan bære tårnet med den fundering, vi havde regnet med, siger Jens Richard Pedersen og fortsætter:

- Resultatet er, at nogle af de øverste lejligheder vil blive rasende dyre. Det samme vil p-kælderen. Jeg havde ikke ventet problemer med jordbunden, fordi de første undersøgelser viste, at den var i orden. Det er den så bare ikke. Havde jeg vidst det fra starten, ville jeg have planlagt et tårn på 70 meter i stedet for 96 meter.