Legendarisk journalist er død

Rud Kofoed var en af de helt tunge drenge inden for underholdnings-journalistik

Han var fræk som en slagterhund, og han kunne tale trusserne af selv den mest afvisende kilde. Men han var også en mand, der holdt ord, og som de kendte og kongelige kunne stole på.

Derfor endte Rud Kofoed med at blive et af de helt store fyrtårne inden for dansk underholdnings-journalistik.

Tidligere søndag afgik han ved døden af hjertestop nær sit hjem i Sletten Havn.

Rud Kofoed interviewer dronning Margrethe II i anledning af dennes nært forestående 50-års fødselsdag. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix

Rud Kofoed blev 74 år.

Han efterlader sig en kone, to døtre og et barnebarn.

'Lune Larsen'

Gennem mere end 40 år satte Ruds gudbenådede og finurlige pen sit præg på særligt underholdningsspalterne i Ekstra Bladet, hvor han blev ansat i 1969 og fra 1986 og frem til sin pension fungerede som redaktør.

Rud var manden, der opfandt kælenavnet 'Lune Larsen' til hele Danmarks nationalskjald Kim Larsen.

Her giver Rud Kofoed den som tv-anmelder. Privatfoto.

Fik alle detaljer

'Rud havde det bedste kildenet blandt de kendte. Han var tæt på Simon Spies og senere Janni. Han var altid smilende, og måske var det derfor, at de kendte altid betroede sig til Rud om nye kærester, skilsmisser og gav ham alle detaljer omkring deres kæres død og egen sygdom', skriver Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen i en mail til mediets ansatte, hvor han også understreger, at Rud - trods sine mange år på pension - aldrig stoppede med at skrive til Ekstra Bladet:

'Han skrev stadig skønne nekrologer og andre reportager til avisen, altid langt, men som regel lige så godt, som det var langt'.

Så sent som i den forgangne uge skrev Rud Kofoed en rørende og ærlig nekrolog for sin mangeårige kollega, Karen Thisted, der også netop har mistet livet. De to var uddannet sammen på Dagbladet Ringsted.

Æret være Ruds minde.