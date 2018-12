Legendarisk rockband sagsøger tøjmærke for plagiat

1990'ernes ikoniske rockband Nirvana har lagt sag an mod det eksklusive modebrand Marc Jacobs, efter at et ikonisk logo er blevet plagieret i en ny tøjkollektion

Nirvana, der var blandt USA's mest populære bands i 1990'erne, har lagt sag an mod det amerikanske modebrand Marc Jacobs.

Søgsmålet drejer sig angiveligt om et ikonisk Nirvana-logo - en gul smiley på en sort baggrund, som Marc Jacobs har benyttet i en ny kollektion, uden at have fået tilladelse fra bandet.

Det skriver blandt andre TMZ.

I november lancerede Marc Jacobs således kollektionen 'Bootleg Redux Grunge', hvori man blandt andet kunne finde en sort t-shirt med en gul smiley, der er næsten identisk med den, der oprindeligt blev designet af sanger, guitarist og ikon Kurt Cobain, som døde i 1994.

Den eneste forskel på det oprindelige ikon er, at de øjnene på den gule smiley er erstattet af bogstaverne M og J - der står for Marc Jacobs - og at man har erstattet ordene 'NIRVANA' med 'HEAVEN.'

Mediet The Fashion Law har delt nedenstående billede på Twitter, hvor man tydeligt kan se, hvor står lighed der er mellem den originale t-shirt og Marc Jacobs efterligning.

Nirvana is suing Marc Jacobs for copying its famous Smiley Face logo for the recently re-released Grunge collection. https://t.co/ZJlt5AmRKs pic.twitter.com/bc4wOQ6XT6 — TFL (@TheFashionLaw) 29. december 2018

Sweatshirt til 1300 kroner

Ifølge mediet tager Marc Jacobs 750 kroner for en t-shirt med det efterlignede logo, imens en sweatshirt koster svimlende 1300 kroner.

Problemet er, at Nirvana faktisk har eget rettighederne til logoet siden 1992, og siden da har utallige tøjmærker, for eksempel Urban Outfitters, benyttet logoet, der nærmest er blevet synonymt med 90'ernes grunge-bevægelse i USA.

Men den slags skal man altså have tilladelse til, og det har Marc Jacobs angiveligt ikke fået.