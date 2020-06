Legendarisk spillested i fare for at styrte sammen

Dizzy Mizz Lizzy, Carpark North og Saybia. Umiddelbart har de ikke det store til fælles, ud over selvfølgelig at være bands. Men de har faktisk en fælles fortid. På et helt unikt spillested, der nu er truet.

De kickstartede alle deres karriere på Café von Hatten i Randers. Gennem knap 40 år har stedet skabt muligheder for en lang række spirende musikalske talenter. Måske er det snart ikke længere muligt.

Den fredede bygning, som stedet ligger i – von Hattenhus – er nemlig så faldefærdig, at den potentielt kan falde fra hinanden.

- Bygningen er ved at falde sammen om ørerne på os. Vi har brug for, at nogen overtager stedet, som vil det. Ellers frygter jeg, at det falder til jorden, siger formanden for den frivillige forening, der driver Café von Hatten, Jeppe Færch, til TV2 Østjylland.

Husets ejer har i længere tid haft det til salg, og det trænger tydeligvis til en kærlig hånd.

Imens går lejeren, Café von Hatten, rundt i uvished.

- Jeg er da også bange for, at nogen kommer til skade hernede. Det er ikke en stor frygt lige nu, men den ligger der. Det er en form for stress, som ikke burde være der, siger Jeppe Færch og fortsætter:

- Os frivillige har i lang tid brugt kræfter og tid på ting, vi ikke burde. Vi er et lille spillested med et lavt budget, så vi har ikke selv råd til at renovere.

TV2 Østjylland har været i kontakt med ejeren af von Hattenhus. Han ønsker ikke at kommentere kritikken eller i øvrigt udtale sig i sagen.

Formanden for foreningen mener, at Café von Hatten i den grad har sin berettigelse i den kronjyske hovedstad.

- Randers har et stærkt musikmiljø, som bliver svagere uden von Hatten. Bands med potentiale kommer til at mangle et mødested og et sted, hvor de kan spille med større bands, siger Jeppe Færch.

Han påpeger også vigtigheden af et alternativ til festgaden Storegade. Café von Hatten ligger nemlig en smule afsides i bymidten i Von Hattenstræde.

- Her er man lidt væk fra diskotekerne og floden af mennesker. Von Hatten er et sted, man vælger at besøge, og her kommer alle typer, fortæller Jeppe Færch.

En af dem, der er kommet på stedet gennem flere årtier, er Søren Ballegaard. I sin ungdom var han fast gæst til jamsessions, fredagsbarer og alverdens koncerter.

De senere år er han ikke længere en så flittig gæst på spillestedet, men er i stedet blevet en slags frivillig seniorkonsulent for Café von Hatten. Søren Ballegaard er nemlig uddannet jurist.

- Jeg hjælper de unge med alt det kedelige, som de ikke skal bruge tid på. Det gør jeg, fordi jeg brænder for stedet og mener som mange andre, at det gør en forskel. Det kan noget, som andre steder ikke kan, siger Søren Ballegaard til TV2 Østjylland.

Han er en del af det store netværk, som Café von Hatten siden sin åbning i 1981 har fået skabt.

Det unikke fællesskab kommer især til udtryk i situationer som den nuværende, hvor stedet er presset på sin eksistens.

- Hvis man har været gæst, frivillig eller en del af medarbejderstaben tager man ejerskab på stedet, og det sætter sit præg. For nylig har vi fået hjælp fra blandt andre en arkitekt og en dronefotograf. Opbakningen varmer, siger Søren Ballegaard.

Ligesom den nuværende formand, Jeppe Færch, påpeger han stedets evne til at få musik til at spire og gro som det helt essentielle.

Randers vil ifølge Søren Ballegaard mangle noget uden von Hatten.

- Det svarer til, at alle byens fodboldklubber ikke længere tilbyder træning og kampe for børn under 15 år. Om nogle år ville der så nok ikke være særlig mange, der er dygtige til at spille fodbold i Randers, siger han.

Søren Ballegaard og Jeppe Færch håber, at den nuværende ejer af von Hattenhus sælger huset.

I flere år har det faktisk været til salg, men ejeren forlanger en pris for det, som ingen købere har kunnet acceptere.

Inden for overskuelig fremtid kan ejeren dog blive tvunget til at sælge.

For Slots- og Kulturstyrelsen, der har opsynspligten med fredede bygninger, var i sidste uge på bestigelse af von Hattenhus.

- Inden længe ligger der en afgørelse klar. Hvis vi vurderer, at en ejendom ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt, kan vi give ejeren et påbud mod at få den renoveret. Hvis ikke det hjælper, kan vi selv sætte renoveringen i gang på ejerens regning, forklarer enhedschef hos Center for Kulturarv under Slots- og Kulturstyrelsen, Merete Lind Mikkelsen, til TV2 Østjylland.

Der er altså risiko for, at ejeren kan blive tvunget til at gøre noget ved von Hattenhus. Det kan få ham på andre salgstanker end tidligere, og så står der faktisk en køber klar. Hvis prisen er rigtig.

Fonden for bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune har gennem en periode været yderst interesseret i at overtage von Hattenhus for at renovere det.

Man har bare ikke kunnet blive enige med ejeren om salgsprisen.

- Det er en meget forfalden bygning, og tiden er ved at være der. Går der et halvt eller et helt år, er det langt fra sikkert, at den kan reddes. Det gør ondt at se von Hattenhus i den stand, siger formanden for fonden, Karen Smed, til TV2 Østjylland.

Fonden har fået støtte fra blandt andre Randers Kommune, og efterhånden har man samlet en del midler sammen, som skal bruges på at renovere von Hattenhus.

Hvis det en dag lykkes at erhverve den.

- Vi har også hjertet med og ønsker at redde Café von Hatten. Vi er helt klar og har lavet tegninger. Der venter et meget stort arbejde, men forhåbentlig er der inden for et par år igen en fantastisk bygning, siger Karen Smed.

Udfordringen på den lange bane for fonden er så at finde indtægter i von Hattenhus, der vil koste på den anden side af 10 mio. kr. at renovere.

Det er ikke muligt at etablere lejligheder til udlejning, men fonden har en plan.

- Vi må i samarbejde med kommunen finde nogle aktiviteter, så stedet kan blive et slags ungdommens hus, siger Karen Smed.

Den idé er Café von Hatten helt med på.

- Min drøm er, at vi kan samle flere ungdomsforeninger i bygningen, og så kan vi samarbejde og hjælpe hinanden. Det kunne være så fedt, siger Jeppe Færch.

Indtil videre er fremtiden for bygningen og caféen dog fortsat uvis. Enten falder huset sammen, og von Hatten må lukke, eller så bliver både hus og spillested reddet.