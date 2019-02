Legendarisk tegneseriebutik lukker: - Det er helt forfærdeligt

Da Ekstra Bladet møder Marit Nim, starter hun med at undskylde for, at hun har let til tårer denne dag.

Hun har nemlig taget beslutningen om at lukke sit elskede Fantask, som er en af verdens ældste butikker af sin slags.

- Jeg er ret emotionel omkring det hele. Jeg er meget ked af det. Det er helt forfærdeligt, siger hun.

Omsætningen rækker ikke

Det har været en hård pille at sluge for Marit Nim, men nu må hun sande, at det ikke længere er muligt at holde butikken åben, hvis der ikke kommer flere kunder i butikken.

- Jeg har ejet Fantask i ti år, og jeg har arbejdet her i 24 år.

- Det begyndte stille og roligt at gå ned ad bakke. Hvert år var der mindre, end der var året før. Vi har prøvet at spare os ud af det, men på et eller andet tidspunkt kan man ikke blive ved, fortæller hun.

Der er nok at vælge imellem i Fantask, som ikke kun sælger tegneserier men også spil, figurer og bøger. Foto: Henning Hjorth

Derfor har Marit Nim nu taget den triste beslutning om at lukke den historiske butik. Den officielle lukke-dato er sat til 29. juni.

- Nu er vi nået dertil, hvor vi ikke rigtig kan overskue, hvordan det skal kunne fortsætte, som det går nu.

- Med det sagt, så håber vi jo selvfølgelig, at vi på en eller anden måde kan finde en løsning, siger hun.

De to stiftere af Fantask, Søren Pedersen og Rolf Bülow, startede i 1971 med at tage til England med en lastvogn, hvor de købte tegneserier, som de bragte med sig til Danmark og solgte i butikken. Siden har store legender som Stan Lee og Carl Barks været forbi butikken på Sankt Peders Stræde. Foto: Henning Hjorth

Nethandel

Den dårlige omsætning hænger ifølge Marit Nim sammen med, at folk i dag vælger at handle på nettet i stedet for i en fysisk butik.

- Omsætningen står ikke mål med, hvad det koster af udgifter. Folk er meget prisbevidste og spørger, hvorfor det koster, hvad det koster. Og svaret er, at hvis man skal have en butik og kunne servicere og vejlede kunder, så koster det mere, end det gør på internettet.

- Det er en meget stigende tendens til, at folk kommer ind og spørger efter noget, og så siger de, at de lige skal tænke over det, men så går de hjem og køber det på nettet i stedet, siger hun.

Medarbejderne i Fantask ser sig selv som en lille familie. Der er nemlig flere af dem, som har været der i mange år.

- Jeg ved godt, at mange måske synes det er underligt, men Fantask er mit andet hjem, siger Ditte Jensen, som har arbejdet i Fantask i ti år.

- Vi er allesammen kommet som kunder i Fantask, og der er ikke nogen af os, der kan forestille os en hverdag uden Fantask. Men det kan ikke fortsætte, som det går nu, fortsætter Marit Nim.

Marit Nim holder liv i et lille håb om, at det kan nå at vende, før de officielt lukker. Men hun er ikke interesseret i at sælge til nogen, som ikke vil drive butikken videre i samme ånd.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

17-årige Mads Christoffersen var på vej ud at fejre valentinsdag, men han skulle lige et smut forbi Fantask på vejen. Foto: Henning Hjorth

En butik med historie

Mads Christoffersen er på besøg hos Fantask for første gang. Men han har lagt mærke til butikken mange gange, når han er gået forbi. Han er ked af at høre, at den nu må lukke.

- Det er da synd. Det er jo en butik med historie bag sig. Der er noget for enhver smag, så det er trist, at sådan noget ikke kan holdes ved lige.

- Vi kigger efter nogen sjove spil, som vi kan tage med hjem og spille en aften. Da jeg var mindre, var jeg meget interesseret i Naruto-bøger, og dem har de også hernede. Dem læste jeg på stranden, når vi tog til Italien, siger han.

Amanda Jakobsen og Thomas Broby Nielsen er på besøg hos Fantask, fordi Amandas far har fortalt om butikken. Han plejede nemlig at købe bøger i Fantask. Foto: Henning Hjorth

De nørdede butikker er vigtige

Amanda Jakobsen kan godt lide bøger som Star Wars, fordi hun synes, at der er mange fede historier i dem. Den slags bøger kan hun købe hos Fantask.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der findes de lidt mere nørdede butikker, i stedet for at det kun er på internettet, siger Amanda Jakobsen.

- Jeg foretrækker at købe ting i butikken, så jeg kan se dem, når jeg køber dem. Jeg oplever ofte, at der ikke er nogen stor gevinst ved at købe dem online, siger Thomas Broby Nielsen.

Adonis Falck og Soho Rezanejed var gået i Fantask for at købe Hentai torsdag aften. Foto: Henning Hjorth

Duften af nye bøger

Adonis Falck plejede at købe tegneserie i Fantask, da han var yngre.

- Det er virkelig forfærdeligt. Duften af nye bøger hernede er meget speciel. Jeg plejede at købe Dragon Ball bøger hernede, da jeg var teenager, siger Adonis Falck.

- Alt er på vej til at blive digitaliseret. Der er ikke så meget fysisk kontakt mere, siger Soho Rezanejed.