Legendarisk værtshus er gået konkurs

Mad og øl er gennem tiden langet over i stride strømme hos en af Odenses mest berømte og berygtede beværtninger Franck A. Men nu er det atter slut.

Til trods for en genoplivning for under et år siden er den legendariske restaurant, der første gang slog dørene op for tørstige ganer i 1923, onsdag gået konkurs. Det er medindehaver Claus Skovsted, der har begæret konkursen.

Det skriver Fyens.dk.

- Grundet uenigheder har vi valgt at lave en kontrolleret nedlukning og selv begæret virksomheden konkurs for at vise rettidig omhu over for vores ansatte og leverandører, siger Claus Skovsted, der ikke vil fortælle, hvem han har været uenig med, eller hvad konflikten præcis har drejet sig om, fortæller han ifølge Fyens.dk.

Claus Skovsted siger, at han har arbejdet på en løsning 'til det ikke længere var muligt' at redde virksomheden.

Ifølge Fyens.dk har folkene bag restauranten haft svært ved at betale leverandører og håndværkere efter en renovering sidste år. Derudover skulle huslejen være udeblevet igennem flere måneder. Sidst men ikke mindst oplyser 3F til Fyens.dk, at der er medarbejdere, der ikke har fået løn for september.

Onsdag har ejerne set sig nødsaget til at erklære det legendariske værshus konkurs. Foto: Arkivfoto/Johnny Wichmann/Polfoto

Oplysningerne vil Claus Skovsted hverken be- eller afkræfte og henviser i stedet til kurator.

Nu er det op til kurator at skabe sig et overblik over konkursboet og tale med eventuelle investorer, der måtte have interesse i at overtage det legendariske værtshus og de kreditorer, der følger med.

Franck A har en lang historie bag sig og et af værtshusets kendte varemærker er hunden Tobias, der drev de forbipasserende hunde til vanvid, som den stor der med en pibe i munden.

Om det er hundejere, der står bag hans gentagne forsvinden, skal være usagt, men den en meter høje, halv meter brede og 98 kilo tunge hund Tobias har været forsvunden fem gange og i 1980, forsvandt han for altid. Det fik den nye ejer lavet om på, men hvor han skal vogte i fremtiden er endnu uvist.

I midten af 90'erne blev stedet overtaget af Palle Skov Jensen i samarbejde med en anden restauratør. Han grundlagde senere restaurant-kæden Jensens Bøfhus, som han efter 34 år netop er trådt ud af.

