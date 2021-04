Legendarisk værtshus sat til salg

Et legendarisk værtshus, der har set mere end de fleste, er blevet sat til salg.

Men vil du have fingrene i papirerne til Hong Kong på Nyhavn 7, skal du have den store tegnedreng frem.

For værthuset er prissat til den nette sum af 7,25 millioner kroner, mens der samtidig skal betales en månedlig husleje på 51.912 kroner.

Kan beholde navnet

Hong Kong er sat til salg gennem Butikskompagniet og erhervsformidler Knud Tommerup forklarer, at en ny køber er velkommen til at bruge det ikoniske navn, der for nogle vækker mange slørede minder.

- Sælger har sagt, at det er fint, at navnet fortsætter. De fleste forestiller sig vel, at det bliver ved med at være sådan, da der jo en særlig historie om værtshuset, siger han til Ekstra Bladet.

Bygningen, som Hong Kong er beliggende i, ejes af ejendomsselskabet Kereby, tidligere kendt som Blackstone. Det er derfor ikke bygningen, man kommer i besiddelse af, hvis man lægger de mange millioner på bardisken.

- Afståelse er meget almindeligt, når vi taler om butikker, værtshuse og restauranter. Det betyder, at den, der er lejer, har ret til at afstå lejekontrakten, forklarer Knud Tommerup.

- Det vil sige, at man kan afstå lejekontrakten for en pris og normalt fortsætter den nye lejer så på samme lejekontrakt.

Udskænkning til 02.00

Med til Hong Kong kommer en tilladelse til udendørsservering indtil klokken 02.00.

Det er noget, 'som sig hør og bør med denne beliggenhed,' som det lyder i salgsopslaget.

Gennem tiden har Hong Kong været været genstand for flere bemærkesværdige sager, som er kommet i offentlighedens søgelys.

Blandt andet har Linse Kessler haft papirer på baren, mens der også for år tilbage er blevet affyret pistolskud på beværtningen.

Du kan se flere billeder af Hong Kong neden for eller I linket her. (Foto: Boligkompagniet):