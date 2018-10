Legetøjsbranche: Myndighederne skal starte på legetøjskontrol

Regeringen vil gøre det lettere at straffe de butikker og grossister, der sælger farligt legetøj.

Det er ikke nogen dårlig idé, men man bør starte et andet sted. Det fortæller Betina Schiønning, der er sekretariatschef i Legebranchen, der er en brancheforening for legetøjsvirksomheder.

Hun mener, at det første skridt på vejen mod højere forbrugersikkerhed er, at myndighederne starter på at kontrollere markedet.

- En endnu højere forbrugersikkerhed, som jeg hører, at ministeren gerne vil, kræver, at myndighederne kommer i gang med en effektiv markedskontrol, siger hun.

Det er dog ikke det område, som regeringen vil tage fat på.

Fra og med juli næste år skal det være sådan, at man kan blive straffet, selv om man ikke har vidst, at der var tale om varer med indhold af skadelige stoffer.

Det foreslår miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Tidligere kunne man kun blive straffet, hvis man var klar over, at man solgte ulovligt legetøj.

Erhvervsministeren har en forventning om, at de nye regler vil få importørerne og legetøjskæderne til at stramme op.

Legebranchen tror, at man kan komme problemet til livs, hvis Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen tager ud til virksomheder og laver en kontrol.

- Begge institutioner bør have et setup, der gør, at de kan tage ud og kontrollere virksomheder, som de har en mistanke mod, siger hun.

Det sker ifølge hende på nuværende tidspunkt ikke. Hun sammenligner den manglende kontrol med, at have fartgrænser på vejene som politiet ikke håndhæver.

Ifølge Schiønning er der en stor del ansvarlige virksomheder, men der er også nogen uansvarlige, og der skal kontrollen også ud.

- Kontrollen skal ud til kræmmermarkeder og udenlandske webshops, der sælger legetøj uden at vide, hvad der er i, fortæller hun og understreger, at forbrugersikkerheden på de områder, kan få et stort løft.