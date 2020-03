LEGO-ejer og Ekstra Bladet udnyttes til fup

Der er ikke noget bedre for en virksomhed eller et produkt end at få en positiv omtale på store hjemmesider som Ekstra Bladet, Berlingske og andre danske netaviser.

Det har stor effekt, hvis man bliver omtalt i medierne, og artiklen deles på de sociale medier. Men det har også svindlere fundet ud af, og derfor stiger antallet af falske kopier af for eksempel Ekstra Bladet voldsomt i disse måneder.

- Det er desværre et meget stort problem og sker alt for ofte. Vi er tæt på, at det sker ugentligt, siger Ole Sloth, der er administrerende redaktør på Ekstra Bladet.

I øjeblikket er det i særdeleshed en artikel om LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansens særlige smuthul til rigdom, der rammer en masse danskere. Det ser ud, som om artiklen er sat op hos Ekstra Bladet, men det er altså et fupnummer.

Ekstra Bladets administrerende redaktør, Ole Sloth, meddeler, at sagen - hvor Ekstra Bladets navn og logo tydeligvis bliver misbrugt - vil blive grundigt undersøgt.

- På Ekstra Bladet tager vi den her slags sager meget alvorligt. Vi dykker grundigt ned i det, hver eneste gang vi støder på det. Blandt andet for at vurdere fra gang til gang, om der skal foretages en politianmeldelse, hvilket er sket flere gange. Desuden er det jo vigtigt at forsøge at finde frem til bagmændene, hvilket dog desværre ofte viser sig at være så godt som umuligt, siger Ole Sloth.

Sådan tjekker du om en hjemmeside er ægte Anette Høyrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer til, at man altid opfører sig skeptisk, når noget lyder for godt til at være sandt. - For det er naturligvis ikke sandt og bør være et klart advarselstegn. - Tjek også hjemmesidens adresse - står der faktisk den webadresse, som siden normalt har, eller er den stavet en smule anderledes? - Det er også klogt at tjekke, om det er muligt at klikke rundt på hjemmesiden, som du plejer. Hvis du ikke kan det, er det nok, fordi der kun findes denne ene, falske side. - Et andet tegn på, at hjemmesiden er rent fup, kan være, hvis kommentarerne i bunden af artiklen er rosende, og alle handler om, hvor fantastisk produktet eller tjenesten er. Vis mere Luk

Lego-ejeren var sidste år også udsat for samme stunt, hvor svindlere forsøger at udnytte Ekstra Bladets logo og udtryk at få folk til at klikke videre.

I dette tilfælde lokkes man til sidst til at prøve bitcoin-platformen Era til den nette sum af 1.900 kroner. Alt dette er selvfølgelig fup og fidus. Så falder du over den falske artikel, så lad vær med at klik på den.

