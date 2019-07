Lego koster kassen: Ikke for lavtlønnede

Den verdensberømte forlystelsespark i Billund får på puklen for sit prisniveau, men gæsterne mener alligevel, at det er pengene værd at bruge en dag eller to i det dyre univers

Du kan blive fløjet næsten lige til døren, og du kan overnatte på parkens hotel eller i ferielandsbyen, hvis du har mod på - og penge til - at spendere en markant del af dit feriebudget på et besøg i Legoland.

Den 51 år gamle forlystelsespark tæt på Billund Lufthavn er stadig et hit på en grå søndag i juli, selvom det kræver sit feriebudget for en dansk eller udenlandsk familie med to-tre børn og to voksne at kunne nyde hele pakken med forlystelser, mad, drikke, is og slik.

Daniel og Maria Hermansen på henholdsvis 34 og 33 år har taget turen i bil fra nordsjællandske Kokkedal sammen med deres to børn, Malou på syv og Marcus på fem år. Familien betaler i runde tal 3000 kroner for to dage med fri adgang til forlystelserne og en overnatning med morgenmad på andendagen.

- Vi synes, prisniveauet generelt er for højt. Det er ikke et sted for lavtlønnede forældre eller single-forældre, siger Daniel Hermansen.

Kokkedal-familien kalkulerer med at bruge i alt 6000 kroner på de to dage i Legoland, alt inklusiv.

- Heldigvis har vi rimeligt gode lønindtægter, men vi er da stadig nødt til at sige fra over for nogle af børnenes ønsker. Gjorde vi ikke det, ville budgettet nemt løbe løbsk, tilføjer ægteparret fra Nordsjælland, der blandt andet har kigget skævt til prisen på 100 kroner for et billede af dem selv i en forlystelse.

Danmark som favoritland

Med en buffetpris på 215 kroner pr. person over tre år, inklusiv drikkevarer, og indgangsbilletter til 395 kroner pr. person over tre år, kan en familie med to voksne og to børn hurtigt bruge op mod 3000 kroner på en enkelt dag blandt de berømte klodser og forlystelser.

Det kan forældrene Gunar Schröder og Maika Zahn nikke genkendende til. Parret fra Dresden i Tyskland bor i lejet sommerhus ved Blåvand og har sammen med børnene Charlie på 13 år og Linus på ét år sat en dag af til at blive markant fattigere på penge i Danmarks tredjebedst besøgte forlystelsespark efter Tivoli og Bakken i København.

- Vi var her første gang for to år siden, så vi var forberedte på det høje prisniveau. På trods af det (prisniveauet) kan vi godt lide stedet, men kun for en enkelt dag. Mere vil vi heller ikke bruge på det, siger det tyske par, som har Danmark som deres foretrukne ferieland.

- Ikke på grund af priserne, men fordi her er mere roligt og afslappet end i Sverige, Østrig, Tjekkiet og England, hvor vi også har været, siger 40-årige Gunar Schröder.

Den tyske familie holder to ugers ferie i Danmark og er her for fjerde gang. Når Legoland-besøget er overstået, er der ikke budget til flere besøg i forlystelsesparker.

- Det gør heller ikke noget. Vi har lige så stor glæde af at tage på stranden, nyde naturen eller at besøge et museum eller en by, siger Maika Zahn på 36 år.

Ros fra sæsonkort-købere

Som så mange andre attraktioner har Legoland også favorable priser til familier, der køber sæsonkort eller som Kokkedal-familien, vi omtaler i begyndelsen af artiklen, der opnår en vis rabat ved at købe en overnatning og dermed adgang til parken to dage i træk.

Lasse Tajmer og Lene-Marie Lund fra Assens er ligesom børnene, Sif Anna Soa på ti år og Otto på fire, ovenud tilfredse med konceptet, hvor de for cirka 3000 kroner får en pakke med overnatning, morgenmad og to dage i den 147.000 kvadratmeter store park.

- Vi er meget tilfredse. Personalet er meget professionelt og møder gæsterne med stor venlighed, så selvom mad og drikke ikke ligefrem er billigt, er vi sikre på, at det ville være meget dyrere at være to dage i Tivoli i København, siger Lasse Tajmer.

Tommelen vender også lodret opad hos Per Krog og Sanne Kjær fra Bramming ved Esbjerg. De har købt sæsonkort til 549 kroner pr. person over tre år og har alene i 2019 besøgt Legoland fem gange med deres tre børn, William på 14, Viktor på 12 og Gry på tre år.

- Var det ikke for rabatten med sæsonkortene, ville vi nok kun komme én gang i løbet af sommeren. Det tæller også på plussiden, at det er en unik temapark med venligt personale, og der er pænt og rent, siger Per Krog.

Bramming-parrets ældste søn, William, er dog ikke helt enig.

- Jeg kan godt lide at være her, men skulle jeg selv vælge, blev det Djurs Sommerland, fordi forlystelserne dér er sjovere, siger den 14-årige storebror.

***

Fakta om Legoland

Parken blev indviet 7. juni 1968.

Legoland er nummer tre på listen over de mest besøgte turistattraktioner i Danmark. I 2017 havde Legoland ifølge Berlingske Tidende 1.7 millioner gæster, mens Tivoli i København havde knap 4,4 millioner og Dyrehavsbakken ligeledes i København 2,4 million gæster.

Til sammenligning havde Legoland 625.000 gæster i sit første åbningsår, hvilket var 325.000 flere, end man havde regnet med.

Der findes i alt otte Legoland-parker rundt omkring i verden, som i alt modtager over 15 millioner gæster hvert år. Den niende Legoland-park ventes at åbne i New York i 2020.

De fire parker i Danmark, USA, England og Tyskland blev i 2005 solgt til Merlin Entertainments, som driver forlystelsesparker over hele verden. Lego ejer dog fortsat 33 procent og er samarbejdspartner omkring udviklingen af parkerne.