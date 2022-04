Lego vil ansætte 800 nye folk

Lego har store planer og derfor et ønske om at tredoble sit digitale team over hele verden. København er et af stederne, hvor man allerede kan mærke udvidelsen.

Her har Lego Group torsdag åbnet et helt nyt kontor med plads til 400 medarbejdere. Men allerede nu har 100 personer indtaget kontorstolene i hovedstaden, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

'Vores digitale transformation er en af de største investeringer Lego Group vil foretage i denne generation ... Legoklodsen vil altid være kernen af vores forretning, men vi ser stor succes i at gøre Lego til et digitalt brand', siger Atul Bhardwaj, der er digital- og teknologisk chef, i pressemeddelelsen.

Millardinvestering

Udover det nyåbnede kontor i København, findes der lignende kontorer i Billund, London og Shanghai.

Her skal der i 2023 gerne sidde i omegnen af 1800 personer, der skal beskæftige sig med Legos digitale univers.

Men satsningen i den digitale fremtid er ikke gratis.

Der er investeret flere milliarder kroner i projektet, men allerede nu kan Lego Group høste frugterne af investeringen. Det sker gennem online-salg af Lego-produkter og udvikling af nye produkter såsom Lego Super Mario.

I starten af 2021 var der cirka 600 medarbejdere i Lego Groups digitale team. Ved årsskiftet steg tallet til 1000, og til næste år skulle virksomheden gerne ramme 1800 medarbejdere på tech-området, oplyser Finans.