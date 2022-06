Lego vil bygge ny fabrik til over 1 mia. dollars

Lego vil producere flere klodser til de byggeglade. Derfor har selskabet investeret over en milliard dollars til at opføre en ny fabrik i USA

Legoklodsen er kendt og elsket af mange.

Men selvom man skulle mene, at der var nok legoklodser i verden, har Lego Group på ingen måder ambitioner om at stoppe. Tværtimod.

Onsdag annoncerede selskabet, at de vil investere en milliard dollars - svarende til 7,1 milliarder danske kroner - til at opføre en ny fabrik i Virginia, USA.

Her er planen, at 1760 medarbejdere skal forme, producere og pakke legoklodser en masse.

'Det er et spændende skridt for Lego Group. Vi glæder os til at producere legoklodser i USA - en af vores største markeder', siger Niels B. Christiansen, der er adm. direktør hos Lego Group, i en pressemeddelelse.

Adm. direktør i Lego Group, Niels B. Christiansen, glæder sig over den nye milliard-investering. Arkivfoto: Mik Eskestad, Polfoto

Syvende fabrik i verden

Projektet starter allerede til efteråret, og fabrikken ventes at stå færdig i løbet af 2025.

Det bliver dermed den syvende Lego-fabrik i verden og den anden i USA.

Men allerede 2024 vil 500 medarbejdere kunne træde ind i midlertidigt opførte lokaler for at pakke de mange legoklodser.

Lego Group planlægger desuden at bygge en fabrik i Vietnam og udvide eksisterende fabrikker i Europa og Kina.