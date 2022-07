Legoland-gæster raser: 'Kø, kø, kø'

Kø, kø, kø.

Det er højsæson for forlystelsesparkerne i Danmark. I Legoland har det resulteret i, at mange gæster den seneste uge har oplevet at stå i lange køer til både forlystelser og spisesteder.

Langt de fleste nyere Trustpilot-anmeldelser for Lego Land i Billund centrerer sig således om massive køer.

'Alt for mange mennesker er blevet lukket ind. Man kan hverken få mad eller køre i forlystelser uden at stå timer i kø. Virkeligt synd for børnene,' skriver en af de mange utilfredse brugere på Trustpilot.

'KØ KØ KØ. Vi har stået halvanden time i kø til at få mad! Halvanden time!! For at vente over 30 min efter bestilling! Der står fire unge medarbejdere i boden, seriøst i højsæson! Uge 29 ... vi har ikke en gang prøvet en forlystelse endnu,' skriver en anden.

En tredje skriver, at folk måtte søge ud af Legoland for at finde mad.

Vejrets skyld

Legoland har søndag ikke haft tid til at stille op til interview med Ekstra Bladet, men har i stedet ønsket at svare på kritikken over mail:

'Uge 29 er normalt en af de travleste uger i LEGOLAND, men på grund af det ekstraordinært varme sommervejr tirsdag og onsdag, så har vi haft ekstra travlt de andre dage, hvor vejret var mere egnet til en tur i LEGOLAND,' skriver pressechef hos Legoland i Billund, Kasper Tangsig, i et skriftligt svar.

Han afviser, at der skulle have været længere ventetider ved forlystelserne i år, men anerkender, at forlystelsesparken er blevet taget på sengen.

'Ventetiden ved vores forlystelser er altid længere på de travleste dage i sommerferien, men der har ikke været længere ventetid i år, når vi sammenligner med de travleste dage tidligere år,' skriver Kasper Tangsig.

'I denne uge har vi dog haft længere ventetid ved vores spisesteder end normalt om sommeren. Det skyldes blandt andet, at de udenlandske gæster er vendt retur i større omfang, end vi havde regnet med, og det giver en større efterspørgsel ved vores spisesteder, end vi har planlagt ud fra.'

Legoland har lavet en app, som man kan hente, så man kan se live ventetider, imens man er i parken. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Ifølge pressechefen har Legoland ansatte nok og ser altså ikke antallet af ansatte som årsag til de lange køer. Han forklarer desuden, at forlystelsesparken har et loft for, hvor mange der bliver lukket ind ad gangen.

- Det (loftet, red.) er væsentligt lavere, end det var før corona. Det er det blandt andet, fordi vi gerne vil give vores gæster den bedst mulige oplevelse, når de besøger LEGOLAND. Vi har ikke ramt loftet i år, men vi har været tæt på, og så kan det godt give udfordringer, når vejret for eksempel får stor betydning for, hvilke dage gæsterne kommer.'

Opgav og tog hjem

En gæst skriver, at de netop oplevede, at der var alt for mange mennesker i parken, samt at man skulle stå i kø i en time for hver eneste forlystelse og spisested:

'Opgav efter fire og en halv time og tog hjem. Der havde vi prøvet tre ting. Og endnu ikke fået mad. Elendigt!!!!!!!!'

En anden skriver også, at 'der bliver lukket alt for mange mennesker ind, vi var der i syv timer og nåede at prøve fire ting, stod i kø i 30 min. bare for at købe en flaske vand. Det er spild af penge, og triste børn man har med hjem, en rigtig øv oplevelse.'

Legoland understreger, at de tager gæsternes oplevelser til eftertanke.

'Vi følger løbende tilfredsheden blandt gæsterne, og den generelle tilfredshed ligger rigtig højt for de sidste uger, men vi lytter naturligvis også til dem, der ikke er tilfredse og skriver en negativ anmeldelse,' skriver Kasper Tangsig.

'Når en gæst skriver en negativ anmeldelse af deres besøg i LEGOLAND, så er der noget, vi kan gøre bedre, og det arbejder vi på hver eneste dag. Vi læser alle anmeldelser, og vi gør alt, hvad vi kan for at give vores gæster den bedst mulige oplevelse, når de besøger LEGOLAND.'

Forlystelsesparken forventer fortsat mange gæster i de kommende uger, men vurderer, at det har toppet i denne uge.