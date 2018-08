Leif knækket af varmen: - Antallet af kunder er halveret

Rå løg, luftigt hvedebrød og en ristet pølse der sveder på grillen. Luk øjnene og snus ind. Du kender duften - måske elsker du den ligefrem. Men frister den? Åbenbart ikke nok. Flere pølsemænd lider under sommervarmen på grund af danskernes svigtende pølse-glæde.

- Jeg er knækket. Selvom jeg elsker at være pølsemand, går den ikke længere. Hvis forholdene ikke ændrer sig, bliver jeg nødt til at sælge vognen.

Sådan lyder det fra den 55-årige pølsemand Leif Hess Poulsen, som på gadeplan bare går under navnet Mester Hess.

Han er bestyrer af pølsevognen, der ligger bag hovedbanegården i København. I den første og hårdeste del af Istedgade.

Sommeren har mildest talt ikke været let for pølsemand Leif Hess Poulsen, som hver dag kæmper for at få nok kunder i butikken.

- Det kan simpelthen ikke løbe rundt. Danskerne gider ikke spise pølser, når det er så varmt. Det er jo svært at lave om på for en pølsemand som mig, siger Leif Hess Poulsen.

Det er en livsstil

Selvom Leif elsker at være pølsemand, er han tvunget til at dreje nøglen om og sælge biksen, hvis vejret ikke snart vender.

- At være pølsemand er en livsstil. Vi er gøglere med frihed til at gøre, hvad vi vil. Selvom jeg stort set ikke tjener en krone til mig selv, er det med et tungt hjerte, at jeg måske snart siger farvel til livet som pølsevognsejer. Varmen har simpelthen slået benene væk under mig, og det er sgu trist, siger pølsemand Leif Hess Poulsen.

Det er generelt ikke nemt at være pølsemand i dagens Danmark. Take-away og kiosker som 7-Eleven giver hård konkurrence for pølsevognene, og med en hedebølge oveni ser det sort ud for pølsemand Leif Hess Poulsen

- Varmen halverer antallet af kunder. Selvfølgelig har jeg stamkunder, og dem er jeg utrolig glade for, men selv de siger 'Hold da kæft, det er sgu ikke, fordi man har lyst til varmt mad, men en hotdog det skal vi da ha', fortæller Leif.

Artiklen fortsætter under billedet:



Leif Hess Poulsen overvejer at sælge sin pølsebiks på grund af varmen. Foto: Olivia Loftlund

Kan ikke mere

En ulykke kommer sjældent alene, siger man. Det kan Leif Hess Poulsen skrive under på. Sidste uge havde han indbrud i den garage, hvor pølsevognen står parkeret. Leif fik angiveligt stjålet for 15.000 kroner varer, der lå i hans kummefryser. Indbruddet hjælper ikke ligefrem på situationen for Leif Hess Poulsen.

- De stjal det hele, og min forsikring dækker ikke. Det er en høj udgift for mig, som jeg ikke kan se, hvor jeg skulle få pengene til at dække, når forretningen kører så dårligt i varmen, siger Leif Hess Poulsen

Derfor har Leif i dag et møde med en mulig køber af pølsevognen.

- Håber du på at få den solgt i dag?

- Tja, det gør jeg da på en måde. Det er sgu trist, det må jeg sige. Jeg elsker virkelig at være pølsemand, og jeg kan ikke se mig selv andre steder. Vi er så presset en branche, at varmen kan slå en pølsemand som mig ud.

- Tjente jeg bare 1000 kroner mere om dagen, så var jeg blevet ved, siger Leif Hess Poulsen.

Selvom Leif prøver at sælge sin egen pølsevogn, vil han ikke stoppe som pølsemand.

- Hvis jeg sælger, må jeg ud og søge arbejde hos nogle af de andre pølsevogne. Jeg er pølsemand, og det vil jeg altid være, også selvom jeg knækkede nakken som selvstændig.

Pølserne skal på grillen Hos pølse - og pålægsgiganten Tulip, som blandt andet rummer pølse-fabrikanterne Steff Houlberg og Gøl, genkender de pølsemand Leif Hess Poulsens oplevelser i pølsebiksen. - Vores pølsemænd landet over har det svært i den ekstreme sommervarme. Særligt i byområderne er det svært at lokke kunderne til hos de mobile pølsemænd, siger Michael Ravn, kommunikationsansvarlig i Tulip. Og uddyber: - Danskerne søger ud i sommerlandet. De søger mod vand og strand, og vil hellere have deres pølser på grillen end i en varm pølsebod. Beliggenhed betyder alt. Har du din pølsevogn tæt på det såkaldte sommerland, bliver der også solgt flere pølser end i de varme byer. Selvom det ser sløjt ud for de danske pølsemænd i byerne, kører Tulips forretning strålende i varmen, og danskerne er hungrende efter pølser til grillen. - I Tulip opererer vi med et pølse-barometer. Det måler danskernes lyst til pølser - og lige nu er det er helt oppe i det røde felt. Danskerne efterspørger pølser som aldrig før. - Det er jo dejligt for Tulip generelt, men vi føler alligevel altid med vores pølsemænd, der kæmper i byerne, siger kommunikationsansvarlig i Tulip, Michael Ravn.

- Slet ikke til pølser lige nu

Jane og Lars Wohlgemuth, 52 år:

Ekstra Bladet mødte æfteparret Jane og Lars Wohlgemuth på gaden, for at tage temperaturen på almindelige danskeres pølselyst.

- Jeg har slet ikke lyst til pølser fra en biks lige nu. Det er simpelthen alt for varmt. Selvom jeg nyder at grille pølser derhjemme, er det bare lidt noget andet med sådan en vogn her i varmen, siger Jane.

- Det eneste tidspunkt jeg skulle have lyst til pølser lige nu, skulle være, hvis jeg havde tømmermænd. Men så skulle det også være en ordentlig pølse i svøb, siger hun.

Lars elsker pølse, og nyder gerne en pølse mindst en gang om ugen. Foto: Olivia Loftlund

Jane køber generelt sjældent en pølse ved en pølsevogn, forklarer hun. Foto: Olivia Loftlund

Ægtemanden har det slet ikke på samme måde.

- Jeg elsker pølser. Og jeg er altid klar på en pølse, varme eller ej. Det kan ikke skræmme mig væk. Det er så hyggeligt at stå der i vognen og sludre. Det får man ikke andre steder. Man kan vel nærmest sige, at det er helt traditionelt, siger Lars Wohlgemuth.