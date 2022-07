Lejlighedssalget er gået støt nedad

Nye halvårstal fra Boligsiden viser, at salget af ejerlejligheder er faldet en meget landet over.

Det er faldet i alle kommuner i det første halve år af 2022, hvis man sammenligner med salget i samme periode sidste år.

På samme tid er det det laveste niveau af samlede salg siden siden 2014.

Så overvejer man at købe ejerlejlighed, er det måske nu man skal slå til, da udviklingen giver købere mulighed for at presse priserne nedad.

Er ved at indfinde sig

Sidste år blev der solgt 12.947 ejerlejligheder i løbet af årets første seks måneder.

Og det var altså et særdeles travlt halvår for landets ejendomsmæglerne - det var det højeste antal siden 2011.

Annonce:

Men det har altså vendt sig den anden vej i år. Her har man nemlig kun solgt 8.644 ejerlejligheder. Det er en nedgang på 33 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det er primært i landets to største byer, København og Aarhus, at faldet er sket.

- Handlen med lejligheder har ikke på noget tidspunkt i år været på højde med de vilde måneder i første halvår sidste år, og i de seneste måneder har rentehoppet, stigende inflation og generel uro på de finansielle markeder bidraget til en ekstra tilbageholdenhed i salget, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Hun peger også på, at boligmarkedet generelt er ved at genfinde sit leje ovenpå et par år med voldsom meget aktivitet under corona. Det gælder ikke mindst for ejerlejlighederne, som var den første del af boligmarkedet, hvor man så en ændring.

Situationen er vendt til købers fordel, da man kan presse prisen ned. Man skal som sælger ifølge Birgit Daetz formentlig indstille sig på at give et afslag samt at det kan tage længere tid end normalt at komme af med sin bolig.