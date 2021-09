Lektor: Den folkelige opbakning til naturparker kan lide knæk

Borgmestre står langt fra klar til at til blive hjemsted for nye nationalparker, og det kan også blive problematisk for Miljøministeriet at tiltrække den folkelige opbakning til projektet.

Det mener Keld Buciek, lektor hos Center for Natur- og Nationalparkforening ved Roskilde Universitet.

- Den folkelige opbakning til de nuværende nationalparker har jo været hængt op på, at det er noget andet end bare natur – at der også var noget kulturhistorisk.

- Og forslaget bliver nok udfordret nu, fordi det kan være svært at sikre opbakningen til nogle mere reservat-orienterede anlæg, siger han.

Borgmestrenes kritik kommer, efter at Miljøministeriet onsdag udsendte en række forslag til områder, der ville kunne omdannes til såkaldte naturnationalparker.

Keld Buciek mener ikke, at naturnationalparkerne, skulle de blive ført ud i livet, kan give særligt meget til et givent område.

- Især ikke hvis man drager en parallel til de nuværende nationalparker, der har haft mulighed for at tiltrække turister og lave forskellige oplevelsesting. Der bliver naturnationalparkerne nok mere restriktivt forvaltet.

- Det vil sige, at der nok ikke bliver lavet publikumsfaciliteter og kulturelle elementer, siger han.

Ifølge Miljøministeriet vil der blive afsat fem millioner kroner til hver naturnationalpark. Pengene skal bruges på netop friluftsliv og aktiviteter til borgerne, oplyser ministeriet.

Når Keld Buciek vurderer, at forslaget vil møde modstand fra befolkningen, så bygger han det på de erfaringer, man allerede har gjort sig i de nuværende nationalparker. Heriblandt i Kongernes Nordsjælland.

- Parken er et mærkeligt kludetæppe af fragmenterede områder, så man kan dårligt kalde det en nationalpark, siger han.

- Så der er også noget med, at kritikken tager udgangspunkt i den praksis, der er og har været om de eksisterende nationalparker. Det her eksempel gør det formentlig svært for andre at se lyst på det nye forslag, lyder det.