Lektor: Fjern alle restriktioner nu

Det er meningsløst at opretholde regler om isolation, testning og coronapas, sådan som omikronsmitten har udviklet sig, lyder det fra forsker i coronavirus

Omikron-varianten har vist sig også i Danmark at give så milde symptomer, at der blot er tale om en forkølelse, og derfor bør alle restriktioner forbundet med coronavirus fjernes øjeblikkeligt.

Sådan lyder det fra Christian Kanstrup Holm, der er lektor og virolog ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i corona- og influenzavirus.

- Alle restriktioner, herunder coronapasset, skal fjernes nu. Hvis vi for fire år siden havde sagt til folk, at nu var der en virus, der gav forkølelseslignende symptomer, og som alle i Danmark i øvrigt var vaccineret imod, skulle vi så have nogen som helst restriktioner?

- Så ville alle havde sagt et rungende nej, siger Christian Kanstrup Holm.

Var forventet

Lektoren bekendtgjorde allerede i november sidste år, da omikron blev opdaget i Sydafrika, at det forventelige og klart mest sandsynlige scenarie ville være, at omikron ville være langt mere smitsom end tidligere varianter, men at den til gengæld ville give langt mildere sygdom.

På den måde ville omikron kunne slutte vores kamp mod coronavirus. Det vil den ved meget hurtigt at give mange immunitet gennem smitte, men uden at gøre dem særligt syge.

En forudsigelse, der må siges at have holdt stik. Trods en eksplosion i antallet af smittede, onsdag hele 38.759 nye tilfælde, ligger antallet af indlagte stabilt og kun 50 personer er indlagt på en intensivafdeling.

Dermed er det heller ikke omikron, der presser sundhedsvæsenet og samfundet generelt, men de over 200.000 mennesker, der sidder isoleret, fordi de ikke kan møde på arbejde, lyder det fra Christian Kanstrup Holm.

Omikron er den dominerende i Danmark, men den giver hverken værre forløb eller flere indlagte på hospitalerne.

Studier

At omikron-varianten generelt ikke giver værre sygdom, end hvad der normalt betragtes som en forkølelse, bygger lektoren udover indlæggelsestallene blandt også på undersøgelser fra USA og Storbritannien.

Og den flig af frygt for, at omikron efter sygdom ikke ville give immunitet mod andre coronavarianter er ifølge lektoren også manet til jorden.

- Det ses jo ved, at omikron er den dominerende variant og stort set har fortrængt delta, siger han.