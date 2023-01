Lektor gav grønt lys: Eksamen blev stadig annulleret

Studerende på CBS gjorde deres lektor opmærksom på, at han havde gjort brug af et gammelt eksamenssæt til en re-eksamen, men 'alt var, som det skulle være'. En uge senere blev eksamen annulleret

Hvordan er det nu, det er?

Man skal ikke græde over spildt eksamensopgave.

Det lyder ikke rigtigt, men alligevel må det efterhånden være en reel talemåde på Frederiksberg, hvor Copenhagen Business School residerer.

For flere gange i 2022 skete det, at CBS-eksamener gik til spilde, fordi lektorer og kursusansvarlige har gjort brug af tidligere brugte eksamenssæt- eller spørgsmål. Derfor blev eksamenerne annulleret, og de studerende skulle derfor op til re-eksamen.

Eksamensproblemerne ved Copenhagen Business School vil ingen ende tage. Foto: Per Folkver

Og tilbage i januar 2021 var den også gal, da Niklas Skovgaard Madsen åbnede sin 24-timers re-eksamensopgave i valgfaget Winning in the digital age.

- Da vi modtager eksamen, kan jeg hurtigt se, at eksamenssættet har den samme datering som den oprindelige eksamen, og da jeg åbner den, var det også den samme eksamen som den ordinære.

- Så tre-fire minutter inde i eksamenstiden skriver jeg til vores professor, om det kan passe.

- Han svarer hurtigt tilbage, at han lige havde glemt at rette filnavnet, men det var helt efter planen, og vi skulle bare køre på.

Så Niklas kører på, og selvom han ikke får sovet, får han afleveret eksamenen.

Og efter en uge kommer dommen fra CBS' juridiske afdeling. Re-eksamenen bliver ændret til en re-reeksamen, da CBS vurderer, at det ville så tvivl om institutionens akademiske integritet, hvis de lod den passere.

Ifølge Studiechef ved CBS' Bitta Nielsen var der ikke så meget andet at gøre end at annullere eksamenen. Foto: Bjarke MacCarthy

Studiechef: Det var ikke i orden

Studiechefen ved CBS, Bitta Nielsen, forklarer i et mailsvar til Ekstra Bladet, at der ikke var andet at gøre.

'Vi har taget hånd om sagen og besluttede at annullere eksamenen.'

'Det var ikke i orden, det de studerende blev udsat for ved den eksamen.'

'Det var også af samme grund, vi har valgt at gennemgå vores vejledninger og grundlæggende information til underviserne om krav og forventninger til formulering af eksamensopgaver på CBS.'

'Vi er nu begyndt at scanne alle eksamensopgaver med henblik på at fange evt. genbrug af opgaver, før de bliver udleveret til de studerende.'

- Ikke noget af komme efter

Da annulleringen tikker ind i Niklas Madsens indbakke, kunne han ikke tro sine egne øjne.

- Jeg blev rasende og begyndte at maile frem og tilbage med CBS legal, for lektoren skrev jo, at alting gik efter bogen.

- De holder dog fast ved, at de kunne ikke godtage eksamen, for alle skal behandles fair - og det er jo for så vidt også fair. Men det, jeg bliver sur over, er, at der ikke var nogen konsekvens for læreren.

- Men der var ikke rigtig noget at komme efter.

CBS oplyser over for Ekstra Bladet, at antallet af berørte studerende, som skulle op til en ny eksamen, var under ti.