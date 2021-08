Lektor: Ikke lovligt for skole at forbyde mavebluser

En skole i Sydøstjylland er landet i et stormvejr, efter skolens ledelse og udskolingsteam har valgt at forbyde såkaldte croptops - bluser, der viser et stykke af maven.

På sociale medier har flere kendte og ukendte danskere reageret på beslutningen - heriblandt Sofie Linde og gemalen Joakim Ingversen, Anders Morgenthaler, Ditte Hansen og Umut Sakarya, som alle har postet billeder, hvor de er iført mavebluser.

Og faktisk har skolen slet ikke ret til at forbyde eleverne at gå i de korte bluser. Det vurderer Klaus Josefsen, som er advokat og ekstern lektor på det juridiske fakultet på Aarhus Universitet.

- I dette tilfælde har den pågældende skole i sin reguleringsiver efter min vurdering bevæget sig langt ind i privatsfæren, siger han til mediet Danske Kommuner.

- Alle skal kunne koncentrere sig

Det er ledelsen på Firehøjeskolen i Vejle Kommune, der har forbudt pigerne i udskolingen at gå med croptops i skoletiden. Blandt argumenterne for at forbyde den moderne beklædningsdel er blandt andet, at mavebluser er 'upassende påklædning', ligesom

- Vi vil rigtig gerne have, at eleverne ser sig selv som værende på en arbejdsplads, og det her netop her, vi ikke ser de her mavebluser som værende en anstændig påklædning, har skoleleder Bjarne Kyneb tidligere forklaret til Ekstra Bladet, mens han til DR har sagt:

- Vi er nødt til at forholde os til, at i skolen er vi et fællesskab, hvor vi er tætte på hinanden, og det kræver også, at vi har noget tøj på, hvor alle kan koncentrere sig om det skolearbejde, der skal laves.

Netop denne kommentar har vakt debat, fordi det puster til en fortælling om, at drenge ikke kan styre sig, når piger går udfordrende klædt, lyder kritikken.

Skoleleder Bjarne Kyneb fra Firehøjskolen, som ligger i Ny Nørup mellem Vejle og Billund. Foto: René Schütze

Ikke påvist alvorlige problemer

Og under alle omstændiheder er påklædning ikke en del af de områder, skoler kan sætte regler for, mener lektor Klaus Josefsen.

Han forklarer, at en folkeskole har mulighed for at indføre ordensregler der sikrer, at skolen kan varetage sin opgave – altså undervisning. Det kunne være en regel om, at eleverne for at sikre ro og orden fratages deres mobiltelefoner i undervisningstiden.

Yderst vidtgående

Men den samme logik kan ikke bruges om mavebluserne, mener han.

– Som sagen ligger oplyst for mig, er der ikke påvist alvorlige lokale problemer som følge af enkelte elevers valg af påklædning, siger han til Danske Kommuner og tilføjer:

– Jeg har yderst svært ved at se, at der er hjemmel til det her forbud, og jeg savner, at skolen kan påvise et konkret behov for at regulere generelt som sket. Det er faktisk ganske vidtgående, det skolen har gjort.

Han forklarer, at skolen er i sin gode ret til at lave en henstilling til eleverne, men et egentligt forbud er der altså ikke grundlag for.