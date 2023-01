Lektor taget i sjusk: 210 skal til ny eksamen

En lektor på ITU er blevet fanget i at have genbrugt et identisk eksamenssæt op til flere gange over for studerende i faget Security. Senest er det gået ud over 210 studerende

Har du også oplevet at få aflyst en eksamen på grund af fejl eller genbrugt eksamenssæt? Skriv til redaktionen her

210 tredjeårsstuderende på IT-Universitetet i København (ITU) skal reeksamineres, fordi deres lektor har hoppet over, hvor gærdet er lavest.

De studerende var til eksamen i faget Security 1 den 22. december, men fordi deres kursusansvarlige havde gjort brug af et gammelt eksamenssæt, har ledelsen besluttet, at samtlige studerende igen skal sidde skoleret i eksamenslokalet 7.februar.

Faktisk er der tale om et eksamenssæt, som har været genbrugt op til flere gange. Det bekræfter rektor på universitet Per Bruun Brockhoff.

- Det, jeg kan sige, er, at den, der har stået for kurset, har brugt samme eksamen op til flere gange, som selvfølgelig er helt ved siden af, siger rektoren til Ekstra Bladet

Annonce:

'Det er en meget alvorlig forseelse, som går stik imod alle universitetets principper, skriver rektor på IT-Universitetet Per Bruun Brockhoff i en pressemeddelelse på hjemmesiden.

Rektor Per Bruun Brockhoff kan ikke andet end beklage fejlen, der har ført til, at 210 nu skal reeksamineres. Foto: IT-Universitetet

Klage for døve øre

78 af de studerende havde på baggrund af eksamens-annulleringen indsendt en samlet klage til universitetet, da de fandt ud af, at der i hvert fald er tale om genbrug de seneste tre gange, elever på faget er blevet eksamineret.

- Siden 2020 har han lavet det samme trick, hvor han har genbrugt eksamenssæt, der har været næsten identiske, fortæller tredjeårsstuderende ved IT-Universitetet Alyson de Souza til Ekstra Bladet.

- Den er brugt mindst tre gange før med start i foråret 2021.

Desværre kommer klagen til at være høj musik for døve ører. For ITU og rektor Per Bruun Brockhoff ser beslutningen om reeksamen som den rette og derfor også definitive måde at komme videre på.

Annonce:

- Vi er stadig i gang med at kigge ind i de præcise omstændigheder, men der er lavet og planlagt en ny eksamen til hele holdet. Hvor beklageligt det end er, så er det den eneste rigtige løsning, siger han.

Det er en udenlandsk lektor, der har haft ansvaret for eksamenskokset på IT-Universitetet, der ligger i Ørestaden. eFoto: Sif Meincke

Tomme ord fra ledelsen

De studerende er dog slet ikke tilfredse med den ordlyd, de føler, de bliver mødt med. Efter en afsluttende høring, der fandt sted 13. januar med Thore Husfeldt, der er viceafdelingschef ved fakultetet for Computer Science, står i hvert fald 78 af de studerende tilbage med en fornemmelse af, at de bliver spist af med fremtidig lovning på guld og grønne skove.

- Afgørelsen var ikke til diskussion - vi har bare fået at vide, at beslutningen er truffet på baggrund af bekymring for ITU's akademiske integritet, fortæller Alyson de Souza

- Så fik vi at vide, at de er gået i gang med at sætte noget i gang - men det er ikke helt klart, hvad det egentligt betyder.

- Det virker bare som tomme ord

Annonce:

Nye boller på suppen

Ifølge ITU-rektor Per Bruun Brockhoff skal der i første omgang tages et godt og grundigt kig på sikkerhedskontrollen omkring universitets eksamener, så sådanne tilfælde ikke sker i fremtiden. Et kig der starter med en indskærpelse over for de ansatte.

- Vi kommer i hvert fald til at benytte lejligheden til at indskærpe retningslinjerne over for vores folk omkring eksamensafvikling, men først skal vi have talt det igennem med den ansvarlige underviser på det enkelte kursus, fortæller Per Bruun Brockhoff.

I en pressemeddelse fortæller ITU, at ledelsen på universitetet har igangsat en større efterforskning af sagen for at afdække omfanget. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den kursusansvarlige, som ikke havde nogen kommentar eller andet at tilføje til sagen.