Lemlæstet på jobbet: Læge samlede ham igen

En thailandsk læge bliver hyldet for en imponerende operation, hvor han samlede en hånd, der var kvast og skilt ad i flere stykker. Advarsel: Billederne er ikke for sarte sjæle

En uheldig episode med en plastik-presse totaltsmadrede hånden på en thailandsk mand, så den mest af alt lignede noget fra en skrækfilm.

Tommelfingeren, lillefingeren, spidsen af pegefingren og en stor luns af håndfladen var flået af, og det lignede umiddelbart ikke noget, der kunne fikses.

Til mandens store held, endte han hos lægen Dr. Wichit Siritattamrong, som efter en 13-timer lang operation lykkedes med at samle hånden igen i et sandt puslespil. I dag har den thailandske mand glæde af sin hånd, og har ingen komplikationer. Det glæder manden bag operationen.

- Jeg er glad for, at patienten er lykkelig og kan leve et godt liv igen, siger Dr. Wichit Siritattamrong ifølge AP.

Video og detaljerne omkring den utrolige operation udkom i denne måned tre år efter hændelsen i forbindelse med en gennemgang af højdepunkter fra Dr. Wichit Siritattamrongs karriere.

'Hvor er min pegefinger?'

På trods af det flotte resultat, var den forulykkede mand ikke helt tilfreds efter operationen. Der var nemlig noget, der manglede.

'Hvorfor har du ikke sat min pegefinger på?' lød klagen fra patienten. Det var lægen ikke tilfreds med, og fik hurtigt sat den klagende patient på plads.

- Det irriterede mig, da han begyndte at spørge ind til sin manglende pegefinger, men så viste jeg ham et billede af hånden før ulykken. Så indså han, hvor heldig han var, og var meget taknemmelig for, at vi havde reddet ham fra at blive handicappet, siger Dr. Wichit Siritattamrong.

Du kan se hånden før og efter den utrolige operation i videofeltet over artiklen, men vi advarer mod meget voldsomme billeder.

