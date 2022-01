Lemper krav: Godt nyt til skiglade danskere

Østrig lemper fra på mandag indrejsekravene for danskere

Der er godt nyt til danskere, der planlægger at skulle på skiferie i Østrig.

Fra på mandag kan danskere rejse ind i Østrig, hvis de har fået tredje vaccinestik mod coronavirus. Det skriver flere østrigske medier, blandt andet Kronen Zeitung.

Landet lemper kravene, efter at omikron også er blevet den dominerende variant i Østrig.

Tidligere skulle danskere være vaccineret med tredje stik og have en negativ pcr-test for at undgå karantæne ved indrejse i Østrig.

Det gav derfor store problemer for skiglade danskere, der havde været smittet med corona kørt før skituren, da det er muligt at teste positiv for corona, lang tid efter man har overstået coronainfektionen.

Østrig har de seneste måned vakt opsigt i Europa, da landet har varslet, at de vil tvangsvaccinere deres beflokning. Nu har de lavet en plan for, hvordan det vil ske. Læs mere her.

