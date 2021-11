Lene Beier: Kryds ved en fra nabolaget

Selv om Tv2-værten kun bor tre-fire km. syd for Dragør, er en kommunalpolitiker fra denne metropol ikke lokal nok.

– For mig handler valget på tirsdag om de ting, som er helt tæt på, og da jeg bor i Søvang, vil jeg stemme på et menneske, som jeg kender og har tillid til fra Søvang. Det er meget lokalt, men det mener jeg også, at det skal være, for det giver tryghed.

Jeg stemmer på et menneske, som jeg kender og har tillid til, forklarer Lene Beier. Foto: Privatfoto

Lene Beier ved, at den person, hun vil stemme på, deler hendes egne værdier.

– Vi har meget de samme tanker, når det handler om natur, om børn, om velfærd og trivsel. Den kandidat, jeg sætter kryds ved, kender de udfordringer, vi har her, og som er anderledes end andre steder i kommunen.

Søvang er et kollektivområde, og foruden de gode naboer har Lene Beier en del af sin familie boende lige rundt om hjørnet.

Lene Beier ved, at den person, hun vil stemme på, deler hendes egne værdier. Foto: Per Arnesen/TV2

– Jeg stemmer ud fra det nære ved kommunalvalgene, og jeg vil ikke lægge skjul på, at mit kryds på tirsdag ikke partimæssigt ligner det, jeg normalt har sat ved et Folketingsvalg.

