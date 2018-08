Lene tog kampen op med udskældt flyselskab: - Var ved at blive sindssyg

Det kræver tålmodighed og stædighed at få udbetalt erstatning, hvis ens fly har været forsinket mere end tre timer

En uge med sol, strand og god mad lakkede mod enden for Lene Andersen og hendes fem familiemedlemmer.

Forud ventede en flyvetur med det spanske flyselskab Vueling på tre en halv time, før de efter planen skulle lande i Københavns Lufthavn om aftenen mandag 9. juli.

Så let skulle det dog ikke gå, og da deres fly var mere end tre timer forsinket, kunne de konstatere, at de var berettiget til erstatning.

Frem og tilbage

Derfor tog de kontakt til det spanske flyselskab, da de var kommet hjem til Husum.

- Vi ringede først til vores rejseselskab, men de ville ikke have noget med det at gøre, fordi det var flyselskabets ansvar. Men flyselskabet bad os ringe til rejseselskabet, og sådan var det frem og tilbage i et stykke tid, fortæller Lene Andersen til Ekstra Bladet.

Vueling har i denne uge valgt at betale erstatning til de danskere, som har været ramt af forsinkelser hos dem, oplyser Flyforsinkelse.dk, der har repræsenteret en lang række danskere.

Det var dog ikke med deres gode vilje, og det krævede en trussel om besøg af fogeden, før Vueling valgte at udbetale omkring en million kroner for aflyste og forsinkede fly.

Tæt på vanvid

Lene Andersen valgte selv at forsøge at indkræve erstatningen på 2945 pr. passager, men det var ikke så lige til.

- Der foregik en masse mailkorrespondancer, og de bad hele tiden om kopi af pas og fuldmagter, så jeg kunne handle på de andres vegne.

- Da vi fik sendt det hele afsted til den mail, som de bad os om at sende det til, fik vi et svar tilbage om, at man ikke kunne sende mails til den, lyder det opgivende fra Lene Andersen.

Frustrationen begyndte så småt at få sit tag i Lene Andersen, der samtidig telefonisk forsøgte at rykke Vueling for svar.

- Til sidst fortalte jeg dem, at hvis de var ude på at drive mig til vanvid, så var det ved at lykkedes.

Noget kunne tyde på, at det hjalp.

En måned efter hjemrejsen tikkede erstatningen for forsinkelsen ind på kontoen - halvanden uges tid før Vueling udbetalte erstatning til klienterne hos Flyforsinkelse.dk.

Det kan man ikke

Hun havde ellers fået af vide fra en af sin datters bekendte, der har arbejdet hos Flyhjælp.dk, der ligeledes hjælper flykunder med at få erstatning for forsinkelser, at hun godt kunne glemme selv at opkræve erstatning fra Vueling.

Men det lykkedes, konstaterer Lene, og trods kampen med Vueling vil hun ikke opsøge hjælp fra rådgivningsvirksomheder som f.eks. Flyforsinkelse.dk eller Flyhjælp.dk, hvis hun skulle havne i samme situation.

- Jeg vil i første omgang forsøge selv, for jeg synes ikke, de skal have et salær, hvis man selv kan klare det.

