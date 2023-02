Leon i vild tandlæge-karrusel: - De vil ikke røre mine tænder

Leon Lyngholm Christensen har fået lavet sine tænder i Spanien. Ved seneste tandlægebesøg i Danmark nægtede tandlægen at røre ved det behandlede område

Der er ikke noget, der hedder at springe tandlægen over hjemme ved Leon Lyngholm Christensen.

Han har troligt været ved tandlægen hver tredje til fjerde måned på grund af begyndende tandkødsbetændelse og har fået lavet det, der er brug for, og betalt sine regninger.

Men da han valgte at få lavet et implantat og en bro på tre tænder i Spanien til lidt under 18.000 kroner - det halve af prisen i Danmark, endda ved en dansk tandlæge - fik piben en anden lyd ved tandlægen hjemme i Østjylland.

- Jeg forklarede tandlægen, at jeg havde fået lavet mine tænder til den halve pris i Spanien. Det var helt i orden, og jeg blev spurgt ind til, om jeg stadig ville gå til kontrol hos dem. Det ville jeg, lyder det fra Leon, som fortsætter:

- Da jeg fik lavet et eftersyn, blev jeg spurgt ind til, om jeg godt vidste, hvor risikabelt det er at fået lavet tænder i Spanien. Det vidste jeg ikke, men jeg havde fået god behandling. Jeg bad tandlægen om at rense godt omkring den ene tand, men det ville hun ikke, da jeg havde fået den i udlandet.

Her blev samarbejdet mellem dem afbrudt, fortæller Leon.

Uforstående

Opsangen fra tandlægen i Danmark har ikke fået ham til at droppe planerne om at få lavet tænder i Spanien igen.

Til gengæld er han færdig med tandlægerne i Danmark.

- Det er en global verden, vi lever i. Det honorerer samfundet også.

- Da jeg kom hjem, sendte jeg regninger til regionen og fik en afgørelse på, at jeg får tilskud på tandeftersyn og rensninger i Spanien.

Forskel på behandlinger

Ekstra Bladet har talt med Lene Baad-Hansen, der er professor og viceinstitutleder for forskning ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet.

Hun er blevet spurgt ind til, om der er noget ved behandlingerne i udlandet, som gør, at en dansk tandlæge kan afvise en patient.

Lene Baad-Hansen vil ikke kommentere den konkrete sag, men fortæller, at der kan være standardforskelle på behandlinger landene imellem.

- Hvis vedkommende har fået lavet en frygtelig masse, og man begynder at justere på arbejdet, overtager man også noget ansvar for en behandling, man måske ikke synes er i orden.

Hvorfor en patient som Leon Lyngholm Christensen blev afvist grundet behandlinger i udlandet, kan professoren ikke udtale sig om, da det vil være 'ren spekulation'.