Samfund ... 22. dec. 2022 kl. 16:39

Leonora blev snydt: Vær opmærksom på denne svindel

Forfatteren Leonora Christina Skov er en af de mange danskere, der er blevet offer for et nyt svindelnummer. Hun mener, at banken er en ringe hjælp, når uheldet er ude