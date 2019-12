Lesbisk par var BEGGE gravide med samme barn

En ny revolutionerede metode gør det muligt at have 'delt moderskab', så begge kvinder er involverede i graviditeten

I hvad der beskrives som verdens første forsøg har Donna og Jasmine Francis-Smith formået begge to at bære et befrugtet æg i deres maver, efter parret havde været igennem kunstig befrugtning.

Det resulterede i babyen Otis, der blev født i september.

Nu fortæller det gifte par om deres rejse med det befrugtede æg, der var inde i dem begge, inden de blev forældre.

Det gør de til flere britiske medier heriblandt Metro og The Telegraph.

- Vi er virkelig overvældede over, at det er blæst så meget op, fortæller Donna og fortsætter:

- Du ser en masse par med samme køn, hvor den ene gør det hele. Personen bliver både gravid og føder barnet. I vores tilfælde er vi begge meget involveret i hele processen.

Hun fortæller, at det har bragt parret tættere sammen, og at de to har fået et specielt bånd sammen, hvilket er hjulpet af, hvordan vi har gjort det.

Jasmine fortæller, at de er meget glade sammen.

- Det hele har fået os til at føle os mere lige i processen, og det har gjort os tættere som familie. Nu når babyen er født og har det godt, kan vi virkelig være en familie. Hvis vi skulle have et barn igen, ville vi gøre det på denne her måde igen.

Det er en kunstig befrugtningsafdeling i London, der har lanceret konceptet om 'delt moderskab' for otte år siden.

Det fungerer ved at den ene part giver et æg, mens den anden går igennem graviditeten.

Denne gang har man dog taget det skridtet videre ved at lade det fertiliserede æg komme op i den ene partners livmoder i stedet for et kunstigt miljø. I de første 18 timer har ægget ligget i den ene partner, inden det så er blevet transporteret til den anden partners livmoder, hvor barnet så skal vokse sig stort igennem graviditeten.

Doktor Giuseppina Lamanna har overvåget parrets graviditet og har udtalt, at denne metode bringer parret endnu tættere sammen, fordi begge har deltaget i graviditeten.

- I det her tilfælde var Donna meget glad for idéen om, at hun var med til at lave deres baby derhjemme, fortæller hun.

Metoden er både tilgængelig for hetereoseksuelle par, homoseksuelle par og kvinder, der ønsker at blive mødre alene.