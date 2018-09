Lesbiske kvinder straffet: Pisket med spanskrør

To lesbiske kvinder i Malaysia er blevet gennem-pisket i fuld offentlighed som straf for, at de har haft et seksuelt forhold.

De to kvinder på 22 og 32 år blev mandag anbragt på hver deres taburet foran dommerne i retssalen. Herefter fik kvinderne hver seks slag på ryggen med et spanskrør, skriver nyhedsbureauet AP.

De to kvinder var forinden blevet idømt den hårdhændede straf efter islamisk lov.

100 tilskuere

Piskeslagene faldt under overværelse af omkring 100 tilskuere i sharia-retssalen Terengganu.

Den ydmygende afstraffelse af kvinderne har skabt vrede hos både advokater og aktivister, som kæmper for menneskerettigheder.

- Piskning er en brutal, inhuman og nedværdigende straf og minder om tortur, fastslår Amnesty International Malaysia i en udtalelse. Ifølge organisationen hører folks seksuelle præferencer privatlivet til.

Ikke leve i frygt

- Folk skal ikke leve i frygt blot fordi de er tiltrukket af personer af ens eget køn. Myndighederne i Malaysia bør omgående afskaffe disse love, lyder det fra Amnesty International.

Malaysia regnes normalt for et moderat og stabilt land med en overvægt af muslimer. Men en konservativt inspireret islamisme er begyndt at vinde indpas i landet.

En to-kønnet kvinde blev i august gennembanket af en gruppe mennesker i den sydlige del af landet.