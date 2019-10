Letbane-gak: Lokoførere skal selv betjene jernbanebomme

Når lysene blinker i Mørke på Djursland, er det tegn på, at et tog fra Aarhus Letbane nærmer sig.

Men på det seneste er det ofte blevet ved de blinkende lygter, fordi bommene trods automatik lever deres eget liv i den gamle stationsby.

Ofte er togene nødt til at holde stille på grund af fejl på anlægget, og så må lokoføreren ud og agere ledvogter som for 100 år siden.

Det fortæller René Brøndberg-Bras, der er nabo til overskæringen, og har optaget optrinnet.

- Lamperne blinker, klokkerne bimler, men bommene går ikke ned. Lokoføreren må stoppe, forlade toget og egenhændigt betjene bommene manuelt, inden togstammen med tudende horn kan passere hovedvejen.

Hverdags begivenhed

- Det er en grotesk oplevelse, men desværre en hverdags begivenhed, siger René Brøndberg-Bras.

- Sommetider virker bommene, som de skal. Og sommetider går bommene ikke ned. Om de gør det eller ej, er tydeligvis helt tilfældigt.

- Det er jo både livsfarligt og frygteligt uholdbart. At de stakkels lokoførere ikke kan være trygge ved, om signalet fungerer, er fyrrykt. At se dem løbe ud og ind af deres tog for at sænke bommene, virker helt absurd, lyder det fra letbane-naboen.

- Alt for upålideligt

René Brøndberg-Bras driver et firma, der udvikler digitale hjælperedskaber til handicappede. Han tager aldrig selv toget, når han skal til møder.

- Det er alt for upålideligt. Med mindre jeg sætter ekstra tid af, kan jeg ikke være sikker på at nå ud eller hjem til planlagte tidspunkter. Mange har det lige som jeg, siger Rene Brøndberg-Bras.

I juli blev en norsk far og hans lille søn dræbt i en overskæring ved Trustrup i nærheden af Grenå, da deres bil blev ramt af et letbanetog. Den pågældende overskæring var kun forsynet med lamper og klokke, men stod for at blive sikret med et bomanlæg, da ulykken skete.

- Jeg skal ikke male Fanden på væggen, men hvis man ikke er i stand til at garantere den allerbedste sikkerhed, så er der noget galt, siger René Brøndberg-Bras.

Fakta om Aarhus Letbane Byggepris: Godt fire mia. kroner. 117 km spor fordelt på indre bybane i Aarhus og ydre strækninger til Odder og Grenå. Anlagt på fire et halvt år. Oprindeligt ejet af Staten, Aarhus Kommune og region Midtjylland. Staten trak sig ud og efterlod et indskud på en milliard kroner som et tilskud. Indviet 20. december 2017 efter masive forsinkelser. Første indvielse aflyst i 11. time p,g.a. manglende godkendelser. Kransekage og champagne var ellers stillet frem. Første driftsår ramt af mange ulykker med materielle skader. Alvorligste ulykke i juli 2019 på Djursland med to dødsofre og to kvæstede.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Letbane-boss: - Alt er OK

Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre, oplyser til Ekstra Bladet, at der i august og september har været registreret 28 tekniske fejl i en periode på 40 dage på Grenå-banen.

- Med al respekt så synes jeg egentlig ikke det er problematisk.

- Er det ikke et problem, at togbomme ikke går ned?

- Det er noget, du siger.

- Nej, jeg spørger, fordi vi har en video af det, som er optaget af en nabo.

- Altså, vi har haft fejl cirka hveranden dag over 40 dage i eftersommeren. Bortset fra at det er upraktisk, så er der jo ikke sket noget, og vejtrafikanter har jo altid ubetinget vigepligt i forhold til et tog.

- Letbaneføreren får i god tid et signal, hvis bommene er i stykker. Så skal han standse toget og sænke bommene manuelt. Sådan var det også før letbanen, forklarer direktøren.

Sikrere end nogensinde

- Man skal også huske, at Grenå-strækningen har været ubenyttet i flere år. Nu kører vi så igen, og så dukker der nogle svage steder op derude. Der vil altid være problemer i en opstartsfase. Noget af signaludstyret er måske lidt rustent i overført betydning, siger Michael Borre og tilføjer:

- Før åbningen fik banen en grundig teknisk opstramning, inden den blev godkendt. I mine øjne er den sikrere end nogensinde før.

Banedanmark, som er Grenå-banens fomelle ejer, oplyser til Ekstra Bladet, at de sidste overskæringer blev sikret med bomme for nylig. Hele ansvaret og driften af Grenå-banen er i dag overtaget af Aarhus Letbane.

De sikrede overskæringer, som Staten dermed har betalt, er en forudsætning for hastigheder på op til 100 km/t på Grenå-banens åbne strækninger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Togkunden: - Det sejler

Siden den gamle nærbane fra Aarhus til Grenå i foråret blev til en letbane og kom op af mølposen efter tre års dvale, har strækningen tværs over Djursland været gennnemsyret af fejl og forsinkelser.

- Det sejler, siger en af togkunderne, tidligere pædagog Birgitte Held Pedersen, Mørke.

Hun har stillet sig på perronen i god tid. Som eneste passager.

- Mange, der før tog toget, har for længst købt sig en bil.

- Det er fint og flot, men du kan ikke stole på, om det kører til tiden.

- Er køreplanen kun vejledende?

- Ha, ja det kan man godt sige.

- Der er alt, alt for mange problemer, fejl og forsinkelser. Nærmest dagligt vil jeg sige.

- Og så har man sparet toiletterne væk i togene. Det er i sig selv tosset, men der er heller ingen toiletter på stationerne. De er først ved at blive opført.

- Rejsetiden fra Grenå til Aarhus er over en time. Det længe at skulle holde sig, uanset om man er barn eller voksen, siger Birgitte Held Pedersen.