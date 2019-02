Letbane holder stille

Aarhus Letbane er gået i stå på grund af is på skinnerne

Aarhus Letbane kører ikke mellem Malling og Odder mandag morgen. Årsagen er is på skinnerne ved stationen i Assendrup. Det oplyser Midttrafik ifølge stiften.dk.

- Vi havde ellers kørt iskørsel på strækningen i nat, men der må have været noget særlig tæt rimtåge lige omkring Assedrup. Det har gjort, at der har været nogle særligt stor gnister, som gør, at pantografen - det vil sige strømnedtageren - er kørt ned, siger kommunikationschef Jens Velling fra Aarhus Letbane til stiften.dk.

Ifølge Midttrafik genoptages kørslen fra Odder klokken 9.07, men der vil være forsinkelser på hele letbanen i løbet af formiddagen.