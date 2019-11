Letbanen kører ikke - indsætter busser

Nattefrost sætter endnu engang en stopper for letbanekørslen. Således er al kørsel mellem Odder og Mårslet fredag morgen indstillet, og der er i stedet indsat busser.

Det skriver Midttrafik på sin hjemmeside.

- Der er kørt testkørsler i nat, men nu har det udviklet sig, så frosten desværre ikke kan holdes væk fra køreledningerne. Der indsættes erstatningsbusser på Rute 89 Beder - Viby - Axel Gruhns Vej, oplyser Midttrafik på sin hjemmeside.

Hjælp kommer til januar

Letbanens problemer med frostvejret begyndte allerede tirsdag.

Både tirsdag og onsdag blev flere afgange aflyst på grund af frost på køreledningerne.

Det har skabt stor forundring, at den smule frost, der indtil videre har været i år, allerede har skabt udfordringer for letbanens drift.

- Når det bliver koldt, kører vi nogle gange iskørsler om natten. Det betyder, at vi ligger og kører for at fjerne isen fra køreledningerne, sagde direktør for letbanen Michael Borre tirsdag til TV2 Østjylland.

- Men selvom vi kører om natten, er vi ikke overbeviste, om det hjælper på køreledningerne. Vi har købt noget materiel, der skal fjerne isen, men det kommer først hjem til januar, lød det videre.

Kostede fire milliarder

Siden har folkene bag Letbanen holdt et krisemøde om problemerne, og i første omgang er løsningen at indsætte erstatningsbusser, når afgange må aflyses.

Letbanen kører på strækningen Odder-Aarhus-Grenaa.

Letbanen i Aarhus kørte første gang med passagerer i slutningen af 2017. Den sidste strækning af letbanen - til Grenaa - blev åbnet i april i år.

Den samlede pris for letbanen er løbet op i omkring fire milliarder kroner.

Aarhus Letbane er ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Her bremser frost letbanetog