Lettelse over åbning

Ikke kun indehaverne, personalet og de af dyrene, der kan lide opmærksomhed, var lettede og glade, da Munkholm Zoo slog dørene op for første gang i flere måneder fredag.

Gæsterne var tilsyneladende også taknemlige for, at den lille zoologiske have ved Balle på Djursland nu endelig kunne vise sine cirka 400 dyr af 90 forskellige arter frem for omverdenen igen.

- Vi har ikke det præcise antal besøgende, men det var en rigtig god dag, og det var tydeligt, at gæsterne nød at få luft under vingerne. Det kunne vi mærke på stemningen, siger Benny Johansen, der har drevet dyreparken sammen med sin hustru, Annelise, siden 1994.

Mens de større zoologiske haver har tiltrukket sig en del opmærksomhed på det seneste, har parken på Djursland forberedt sig så minutiøst på en genåbning, at de i princippet kunne slå dørene op med en times varsel.

Den lille zoologiske have med 400 dyr i 90 arter havde fint besøg på førstedagen fredag, hvor vejret var fantastisk indtil over middag, da regn og blæst tog over. Foto Claus Bonnerup

- Det er selvfølgelig en lettelse. Min kone og jeg har måttet bruge hver en krone af vores opsparing for at holde skindet på næsen, så vores tålmodighed var i sagens natur tyndslidt, siger Benny Johansen.

Tysk køber trak sig

Han anslår, at coronakrisen har kostet i omegnen af 700.000 kroner, og tabet ville have nærmet sig en million, hvis det ikke havde været for den hjælpepakke, som i runde tal har støttet Munkholm Zoo med 250.000 kroner. Det er dog muligt, at en del af disse støttekroner skal betales tilbage igen til december.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på at leve op til samtlige restriktioner med håndsprit, afstand og informationer til gæsterne om, hvilke dyr de må klappe, siger Benny Johansen.

Munkholm Zoo har været til salg i tre år med dyr, park og privatbolig. Lige inden coronanedlukningen fik ejerparret et bud fra en potentiel tysk køber, som dog har trukket følehornene til sig igen.