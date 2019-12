Levakovic-klanen flytter i luksuslejligheder

Medlemmer af den berygtede Levakovic-klan har indlogeret sig i nogle af Københavns dyreste og mest eftertragtede ejendomme.

Det sker, selv om familien i årevis har levet af offentlige ydelser.

Eksempelvis bor sigøjnerbossen Gimi Levakovic, der er på kontanthjælp, i det eksklusive CobraHave i Ørestaden. Alligevel har han råd til at betale 14.000 kroner i husleje for en lejlighed på 106 kvadratmeter med to terrasser på 1. række til Kalvebod Fælled. Samtidig kan man for tiden se bossen flashe tusindkronesedler og Rolex på Facebook fra sin dyre lejlighed - og i parkeringskælderen holder hans sorte Mercedes.

Sigøjnerbossen Gimi poserer i sin lejlighed i Ørestaden. PRIVATFOTO

Her i denne gade i 1. række til Kalvebod Fælled bor sigøjnerbossen Gimi i en lejlighed til over 14.000 kroner om måneden. FOTO: Linda Johansen

Gimi’s nevø Angelo Levakovic, der for nylig skiftede efternavn til Christiansen, har de seneste måneder shoppet godt rundt mellem store lejligheder. Først boede han i Ørestaden nogle få hundrede meter fra Gimi. Siden afslørede et navneskilt på dørtelefonen og et opslag i CPR-registret, at han er flyttet til en spritny lejlighed med vandudsigt på Magnolieholm på Sluseholmen. Her lejer han sig en ind i en stor lejlighed, der på papiret koster 5 mio. kroner.

Det er på trods af, at en central placeret kilde hos myndighederne fortæller, at Angelo sidste år havde en årsindtægt på 230.000 kr.

Her i denne lejlighed i Sluseholmen havde Angelo Levakovic, der i dag hedder Christiansen, indtil for nylig adresse. FOTO: Linda Johansen

Senest er Angelo i følge CPR-registret flyttet tilbage i Ørestaden i december måned , hvor han har fået adresse samme sted som sin bror Leonardo, der i dag har skiftet Levakovic-efternavnet ud med Lorenzen. Han bor i en i en 104 kvadratmeter stor lejlighed med vandudsigt, hvilket han giver 15.100 kroner for om måneden.

Leonardo Levakovic, der i dag hedder Lorenzen, lejlighed til 15.100 kroner om måneden ligger i denne ejendom i Ørestaden. FOTO: Aleksander Klug

Udover Gimi, Leonardo og Angelo bor to andre medlemmer af familien også i Ørestaden. Gimis søster Silvia, der nu hedder Winther, boede indtil starten af december måned i samme lejlighedskompleks som sin bror. Nu har hun fremlejet et 115 kvadratmeter stort rækkehus på Robert Jacobsens Vej, der koster 4.375.000 kr. at købe.

Silvia Levakovic bor i dag i et dyrt rækkehus i dette kvarter i Ørestaden. FOTO: Linda Johansen

Og endelig bor Gimis niece Cinoni, der i dag hedder Chanel Sommer, i en 119 kvadratmeter stor lejlighed i en anden del af Ørestaden til omkring 14.000 kroner om måneden.

Nomader Det er yderst sjældent at medlemmer af familien Levakovic bor på samme adresse i længere tid. For få år siden var trenden, at de flyttede uden for København, specielt da Ekstra Bladet begyndte at skrive om dem. I dag er hovedparten vendt tilbage til hovedstaden. I dag er det kun Gimi’s søn Santino, hans søster Diana, og et par nevøer, der på papiret bor uden for København i blandt andet Hillerød og Taastrup. Herudover har et par medlemmer ingen kendte adresser. Vis mere Luk

Det er også uvist, hvordan Leonardo, Silvia og Cinoni får råd til deres huslejer. I en tidligere undersøgelse fra Københavns Kommune kom det frem, at alle medlemmer af familien var på offentlige ydelser.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Leonardo, Silvia, Angelo og Cinoni.

Danmarks mest kriminelle familie Familien Levakovic fik opholdstilladelse i Danmark i 1972. I dag har samtlige myndige nulevende medlemmer af familien over 18 år begået kriminalitet. En del af familien har kroatisk statsborgerskab, mens andre har dansk. I dag er tre medlemmer af familien, Jura, Stefano og Django udvist af Danmark for bestandigt, mens Alpacino Petrovic i 2015 blev udvist af Danmark i 12 år. Familien består i dag af over 50 medlemmer. Vis mere Luk

Sigøjnerbossens Gimi Levakovic forklarer til Ekstra Bladet, hvordan han har råd til at bo i en dyr lejlighed:

- Kontrakten på lejligheden er i min kærestes navn Mia.

- Hun er ikke millionær, hun er milliardær. Okay. Og politiet kan bare spørge, hvor de penge kommer fra. Mia skal nok bekræfte det. Hun har tre gange fået arv. Både fra hendes far og mormor og morfar, siger han.

Men hvad så med din søster og nevøer, der også bor i dyre lejligheder. Har de så også arvet?

– Kan du nævne, hvem i min familie, der bor i dyre lejligheder?

Ja, det kan jeg godt. Angelo har boet i en stor lejlighed Sluseholmen - og bor nu igen i Ørestaden?

- Nu skal jeg forklare, og du skal skrive, hvad jeg siger. Ellers tager jeg en advokat og fører en stor sag mod jer. Jeg kunne aldrig finde på at sige noget, der ikke passer.

- De unge mennesker bliver nødt til det. Angelo blev smidt ud, fordi de ikke kunne betale husleje. Så fandt de det sted, du nævner, men der måtte de betale noget med 30.000 i udbetaling, og de troede, at de kunne bruge børnepenge til det, men det kunne de ikke klare.

– Derfor er de nu flyttet tilbage til hans mor (Gimis søster, Diana, red.)

Og Silvia din søster er jo flyttet ned i et dyrt rækkehus?

- Det blev hun nødt til. Det er så svært at finde noget at bo i. Så man bliver nødt til at sige ja. Du kan ikke finde noget til 6-8000 kroner længere.

Hvordan har Silvia råd til det på kontanthjælp?

– Det kan du godt se. Hun får 10.000 kroner om måneden, så får hun børnepenge og børnebidrag, enkeltydelser og som enkeltforsørger, fordi hende mand er udvist fra Danmark.

– Så hun kan godt klare det. Heldigvis er vi også en stor familie, og hvis man ikke har mad, så laver vi noget sammen.

