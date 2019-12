Levakovic ødelagde idyllen: Måtte hyre privat vagtværn

Den kriminelle sigøjnerklan Levakovic belaster ikke kun de sociale kasser og fængslerne.

Når medlemmer af familien flytter, så er det ofte til stor belastning for deres nye naboer. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan et helt nabolag i Rødovre blev terroriseret, da sigøjnerbossens Gimis søster Monika flyttede ind.

Trusler, chikane og tyveri: Levakovic-klan terroriserer helt nabolag

Og henover sommeren og efteråret gik det så hårdt ud over en række naboer på Else Alfelts vej i Ørestaden, at boligselskabet måtte få et privat vagtværn til at patruljere.

Beboerne havde fået sigøjnerbossen Gimi som nabo - og en overgang havde også hans søster Silvia en lejlighed få meter derfra, som Ekstra Bladet kunne beskrive i går.

Levakovic-klanen flytter i luksuslejligheder

- Vi er flyttet fra et belastet område for at komme et sted hen med et bedre nabolag, og så flyttede de ind efter kort tid. De fylder meget og er jo let genkendelige. Gimi har stået herude i gården i sommer og råbt op, og der har været politi flere gange, siger en nabo, der ønsker af være anonym af frygt for familien.

- Desuden har de store drenge sloges voldsomt ude i gården og dem, der har små børn, har ikke turde sende dem ud, da de kastede ting efter dem. Det har gjort, at der er mange, der er flyttet på grund af dem. Vi har også haft vagtværn herude kun pga dem hele døgnet for at skabe ro, siger vedkommende.

Nomader Det er yderst sjældent at medlemmer af familien Levakovic bor på samme adresse i længere tid. For få år siden var trenden, at de flyttede uden for København, specielt da Ekstra Bladet begyndte at skrive om dem. I dag er hovedparten vendt tilbage til hovedstaden. I dag er det kun Gimi’s søn Santino, hans søster Diana, og et par nevøer, der på papiret bor uden for København i blandt andet Hillerød og Taastrup. Herudover har et par medlemmer ingen kendte adresser. Vis mere Luk

En anden anonym beboer er heller ikke tilfreds.

- Utrygheden stiger enormt. De larmer, ødelægger, sviner og stjæler.

Hos boligselskabet C.W. Obel Ejendomme, der står for udlejningen i CobraHave, bekæfter man, at der har været brug for et privat vagtværn for at skabe tryghed i området.

Sigøjnerbossen Gimi poserer i sin lejlighed i Ørestaden. PRIVATFOTO

Direktør Torben Black understreger dog i en mail, at der nu er kommet ro på igen i området.

- Mig bekendt er et par lejligheder blevet fraflyttet i starten af december og kun en enkelt beboes nu af familien.

- Der er generelt ro og livet omkring ejendommen er som for de fleste ejendomme.

Men der har altså tidligere være et behov for runderinger fra et privat vagtværn som følge af den utryghed, de skabte, da der boede flere – men ikke i dag. Er det korrekt forstået?

- Det er meget rammende/beskrivende, det du skriver, svarer Torben Black i en mail.

Det har ikke været muligt at få Københavns Politi til at kommentere på, hvilke problemer familien Levakovic har skabt i Ørestaden.

Danmarks mest kriminelle familie Familien Levakovic fik opholdstilladelse i Danmark i 1972. I dag har samtlige myndige nulevende medlemmer af familien over 18 år begået kriminalitet. En del af familien har kroatisk statsborgerskab, mens andre har dansk. I dag er tre medlemmer af familien, Jura, Stefano og Django udvist af Danmark for bestandigt, mens Alpacino Petrovic i 2015 blev udvist af Danmark i 12 år. Familien består i dag af over 50 medlemmer. Vis mere Luk

---

Sigøjnerbossen erkender: - Råber og skriger

Gimi Levakovic foran sin lejlighed Ørestaden. Langt fra alle naboer er begejstret for at have sigøjnerbossen så tæt på. PRIVATFOTO

Sigøjnerbossen Gimi Levakovic har boet på Else Alfelts vej i Ørestaden siden maj måned. Selv om han er på kontanthjælp, betaler han 14.000 om måneden i husleje.

I går i Ekstra Bladet forklarede han, at lejligheden står i hans kæreste Mia’s navn, og hun er meget rig.

- Hun er ikke millionær, hun er milliardær.

Sigøjnerbossen erkender også, at familien kan virke truende.

- Vi er en familie, der råber og skriger og får mange besøgende. Og jeg forstår godt, hvis naboerne kan blive truet af det. Det forstår jeg fuldstændig.

Og bossen har selv løsningen.

- Jeg ville hellere bo i en campingvogn på sigøjnerpladsen på Artillerivej (Amager, red), hvor vi boede da vi kom hertil, siger han.

Men hvorfor gør du så ikke det?

- Hånden på bibelen. Hvis politikerne giver mig en tilladelse til igen at bo på Artillerivej, så flytter vi alle sammen væk fra jeres lejligheder. Så skaffer vi selv campingvognene og flytter lige så snart, de giver grønt lys.