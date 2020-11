Levende mink i dødskamp

Dyrlæge politianmelder Fødevarestyrelsen for kritisabel minkaflivning, efter at levende mink endte i dynger af skrald på forbrændingsanlæg

Dyrlæge Peder Elbek Pedersen har i næsten ti år undervist minkavlere i at aflive mink. Det vender sig derfor i ham, når han ser, hvordan aflivningen af pelsdyrene i flere tilfælde foregår rundt om i landet.

Kritikken rettes dog ikke mod minkavlerne, men Fødevarestyrelsen, som den 65-årige dyrlæge har meldt til politiet.

- Alt det, jeg har forsøgt at lære mine avlere for at gøre det ordentligt for dyrenes og branchens og imagets skyld, ser jeg blive fuldstændig ødelagt, siger Peder Elbek Pedersen til Ekstra Bladet.

Peder Elbek Pedersen har set flere videoer, som dokumenterer de horrible forhold, som nogle mink aflives under.

Brud på dyreværnsloven

For som en video, Ekstra Bladet blandt andre har vist, er flere dyr slet ikke døde, når de hentes for at blive kørt på forbrændingen eller kastet i massegrave.

- På den video er der en mandsperson, som jeg går ud fra er fra Fødevarestyrelsen, der siger 'jeg kan jo ikke være alle steder hele tiden'. Men ifølge lovgivningen skal der være en dyrlæge eller en med aflivningscertifikat til stede, så det går ikke, siger Peder Elbek Pedersen, som befinder sig i Malling syd for Aarhus.

Han mener, der er tale om en overtrædelse af dyreværnsloven, hvilket han har meldt Fødevarestyrelsen til Nordjyllands Politi for.

Dyrlægen understreger, at han ikke er ude efter de udkommanderede repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, men de ansvarlige for den ifølge ham forhastede, uacceptable og uansvarlige aflivningsaktion.

- Det er udtryk for hastværk og lastværk og synd for de minkavlere, som burde have haft lidt ekstra tid til selv at sørge for aflivningen. Jeg føler, jeg har en pligt til at gøre opmærksom på det her, fordi jeg har afgivet dyrlægeløftet.

Nu aflivede mink fra Næstved. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Levende mink på forbrændingen

At det tilsyneladende er svært for Fødevarestyrelsen at gøre det af med mink, viser sig igen i en nyere video, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Den kommer fra et forbrændingsanlæg, som ifølge Ekstra Bladet ligger i Odense. Her ser man en affaldsskakt, hvor der pludselig er bevægelse. I affaldsdyngerne piler en mink desperat rundt om sig selv som i en dødskamp.

Manden, som har optaget videoen, vil ikke stå frem med navn, da han frygter for sit job. Han har dog brug for at få frem, at han ser det som sin pligt, at offentligheden får indsigt i, hvordan regeringens beslutning om aflivning af mink udmønter sig i den virkelige verden.

- Jeg har grædt i flere dage over det her, siger manden til Ekstra Bladet.

Han kan slet ikke forstå, at man som ansat på et forbrændingsanlæg skal tage sig af kremere dyr.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Østeuropæere på aflivningsopgave

Videoen falder også Peder Elbek Pedersen for brystet:

- Jeg er bestyrtet over, at der kan komme levende mink derind, siger han og understreger, at han jo ikke kender de konkrete omstændigheder bag situationen.

- Jeg håber, dokumentationen er på plads og i orden, men lige nu er alle tilsyneladende ude at vaske hænder. I USA har den øverste sundhedsmyndighed været ude at sige, at den muterede mink-variant af virus ikke betyder noget for den humane smitte og humane vaccine, ligesom virologerne er begyndt at tale om, at cluster 5 ikke er så farlig alligevel.

Peder Elbek Pedersen er ikke den eneste dyrlæge, som vil have stillet myndighederne til ansvar i forbindelse med millionaflivningen af mink.

78 andre dyrlæger har i fællesskab meldt Fødevarestyrelsen til politiet, skriver Maskinbladet.