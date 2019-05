Lever på bankernes nåde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den tidligere landsholdsspiller Allan Nielsens selskaber er så forgældede, at de reelt lever på nåde af Danske Bank og Spar Nord Bank.

Det fremgår af en gennemgang af selskabets regnskaber, efter Se & hør har beskrevet sagen.

Siden 2007 har minus afløst minus i Ejendomsselskabet af 15/12 2003 ApS. I dag er selskabet så forgældet, at det skylder 52,3 millioner kroner væk, fremgår det af seneste regnskab. Alene til kreditinstitutter lyder gælden på 40,5 millioner kroner.

Samlet betyder det, at egenkapitalen blinker rødt med 40 millioner kroner. Med andre ord skal han have værdier ind i selskabet for 40 millioner kroner, hvis tingene skal balancere.

I regnskabet formulerer Allan Nielsen sig dog optimistisk:

'Årets resultat for 2018 udgør et underskud på t.DKK 2.472, og selskabets egenkapital er tabt. Selskabets pengeinstitutter har foreløbigt stillet kreditfaciliteter til rådighed, som vurderes at være tilstrækkelige til at gennemføre den planlagte drift i 2019.'

Nogenlunde det samme stod i regnskabet året før.

Af Erhvervsstyrelsen fremgår det da også, at Danske Bank og Spar Nord Bank nu har sat sig på indflydelsen i selskabet.

Han er også medejer af selskabet Budva 1895 ApS, som han ejer halvdelen af. Selskabet ejer anparter i Budva 1985 DOCC, der er et ejendomsselskab i Montenegro. Også her er der blodrøde tal.

Allan Nielsen selv bor i Dubai.