Leverandør af frokostordninger: Hul i hovedet at sløjfe buffet'en

Lige nu er der ikke meget at lave. Men 'normalt' leverer Frokostkonsulenten frokoster ud til 250 virksomheder med i omegnen af 7000 sultne medarbejdere.

Rune Seest, der er direktør i Frokostkonsulenten, undrer sig over, at det nu - og måske i lang tid fremover - er slut med buffet.

- Det giver ingen mening. Covid-19 eller en hvilken som helst anden virus smitter ikke gennem mad. Jeg forstår ikke begrundelsen for det, lyder det Rune Seest, der har forsøgt at få et svar fra myndighederne på netop det spørgsmål.

- Jeg er blevet kastet rundt mellem de forskellige styrelser, for der er ikke nogen, der kan give mig et klart svar på, hvorfor buffeter er blevet udpeget som smittespreder, når der intet belæg er for det.

- De lukker en hel branche ned uden en ordentlig begrundelse. Ingen kan se, at det giver mening. Det er hul i hovedet.

- Jo, der er en masse signalværdi i det, fordi folk bliver bange for buffeter, og den bold er nem for politikerne lige at gribe, siger han.

Rune Seest mener ikke, at der er hold i myndighedernes grund til at lukke ned for buffet-spisning. Foto: Frokostkonsulenten.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside står der: 'coronavirus smitter primært via dråber i luften ved host og nys. Ved en buffet har man ofte tæt kontakt til andre mennesker. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen p.t., at man undgår buffetservering'.

- Men det handler jo om køkultur, og om at leve op til kravene for afstand. Vi leverer for tiden mange portionsanrettede frokoster, og jeg kan konstatere, at folk står lige så tæt i køen for at få deres tallerken med mad, som hvis det havde været buffet, lyder det fra Rune Seest.

Fuldstændig ligegyldigt

- De gængse retningslinjer bliver ikke overholdt. Hvis ikke der er lavet afstands-streger på gulvet, og hvis medarbejderne ikke husker at spritte af og vaske hænder, så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er portionsanrettet eller en stor buffet.

I øvrigt kan frygten for mange hænder på samme øse eller salat-tang i en buffet elimineres let, mener Seest, hvis blot man bruger engangs-øser i fadene, så hver ny medarbejder tager en ny, ren engangs-ske, eller man vasker sine hænder.

Ekstra Bladet har både forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen på, hvad belægget for beslutningen om nul buffet, er. Sundhedsstyrelsen henviser til Fødevarestyrelsens svar på deres hjemmeside, men Fødevarestyrelsen forsøger at finde rette til at kommentere.

Det er dog ikke lykkes dem endnu.